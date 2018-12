Con tres podios, Risso cierra un gran año y aspira al Arnold

El oranense Brian Risso, de 22 años, ya cerró su muy buen año deportivo y aspira a mejorar su nivel en el fisicoculturismo junior para la próxima temporada.

En diálogo con El Tribuno contó que su balance es muy positivo “porque hice podio en las competencias que participé”. Estas fueron Yacuiba, Corrientes y Córdoba y para el año pretende competir en el Argentino y viajar a Paraguay y Brasil en la categoría culturismo clásico junior.

Brian contó que es atleta desde los 17 años. “Me enamoró este estilo de vida, mi hermano Matías fue el primero que se animó a competir y ahí lo seguí yo. En 2017 me fue muy bien y este año tuve una muy buena temporada”.

“En Yacuiba, con competidores internacionales terminé segundo; en Corrientes fui primero y también en el overall y en Córdoba pude obtener el tercer lugar”.

Su deporte es bastante sacrificado y no solo desde lo físico, sino también en lo económico. “Gasto aproximadamente $500 por día en alimentación y por suerte el gimnasio donde entreno no me cobra”.

Risso continúa en la actividad gracias a la ayuda de su familia y empresarios de la zona y planifica su futuro.

“Con el doctor Retambay estamos planificando ir al clasificatorio al Arnold Classic en Asunción y llegar a Brasil, además del Argentino”, cerró.