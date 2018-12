Mazzaro: "Angelici me tiene de hijo"

Maximiliano Mazzaro, barra de Boca Juniors, arribó este viernes a la Argentina y aseguró que el presidente de la entidad de La Ribera Daniel Angelici lo tiene “de hijo” mientras que dijo que había ido al país europeo “de vacaciones”.

“A mí me tiene de hijo Angelici hace rato”, señaló Mazzaro, quien ayer había sido demorado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, lugar donde el próximo domingo se jugará al final de la Copa Libertadores entre River y Boca.

En diálogo con la prensa tras arribar a Ezeiza, indicó: “Cuando llegue a Madrid me detuvieron porque era peligroso, pero no iba a ir a la cancha. Hace cinco años que no voy a la cancha”.

Al ser consultado acerca de si iba a presenciar el encuentro entre River y Boca, Mazzaro manifestó: “No tenía pensado ir a la cancha, me iba de vacaciones a pasar Navidad en Barcelona con mi familia. Tengo a mi hijo de 3 años y a mi mujer que quedaron en España”.