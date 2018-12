¡Atención! Tampoco habrá carpas bailables en Cerrillos 

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza donde señalan que no están dadas las condiciones para que se puedan realizar estos eventos.

Siguiendo la misma línea que la capital salteña, Cerrillos aprobó ayer una ordenanza que prohibe las carpas bailables en esa localidad señalando que “no están dadas las condiciones” para que se puedan realizar estos eventos.

En su artículo 1 se señala que queda “prohibido la realización de las Carpas Bailables y/o de similares características en la Jurisdicción del Municipio de San José de los Cerrillos”.

“Las denominadas carpas bailables no son un aporte a la cultura de lo que es el carnaval de Cerrillos, porque son bailantas. No aportan nada. No están dadas las condiciones para que se puedan realizar estos eventos”, dijo uno de los ediles.

“Se torna muy inseguro. Tenemos que velar por nuestros vecinos. Pido al cuerpo deliberante que aprobemos este proyecto”, dijo una concejal antes de votar el documento. Y agregó: “Sería bueno que se vuelvan a los bailes populares donde iba la familia, donde todos participaban. Eso es construir cultura del carnaval, no estas carpas bailables de los últimos años que solo trajeron incidentes e inseguridad”.

“Hay empresarios que vienen a trabajar aquí y no les importa nada la seguridad de nuestros vecinos”, dijo un concejal durante el tratamiento del proyecto.

La decisión de los concejales fue analizada en reuniones con vecinos, autoridades municipales y policiales, teniendo en cuenta los antecedentes de años anteriores.