Pinola: "La imagen de la Argentina está manchada hace mucho tiempo"

A Javier Pinola le gusta el ida y vuelta. El intercambio que trasciende lo deportivo. Y así como en cada cruce dentro del campo de juego va al límite, a la hora de ofrecer su punto de vista no mira para otro lado. Se hace cargo y manifiesta lo que siente, aunque duela.

Frente a la consulta acerca de si el escándalo que comenzó con el ataque al micro de Boca el 24 de noviembre y culminó con la final de la Copa Libertadores en esta ciudad dos semanas después manchaba la imagen de la Argentina, el zaguero de River fue contundente: "La imagen de la Argentina está manchada hace mucho tiempo, no solamente por esto. Son muchas cosas las que han pasado. Por ahí se puso mayor énfasis porque se dio en una final de Copa Libertadores, con todo lo que eso representa, y entre dos clásicos rivales. Pero limpiar esa imagen no la limpiamos con lo que podamos hacer el fin de semana. Hay cosas más profundas para hacer para poder limpiar la imagen de nuestro país. Es un país hermoso, pero no lo estamos aprovechando."

El análisis descarnado, y visiblemente dolido del exCentral también le dio paso a un pedido de serenidad rumbo a la superfinal. "Hay mucha gente decente que vive estos momentos sin maldad y solamente como un deporte. Quiero creer que la gente que venga lo haga para alentar a su equipo y que esto sea una fiesta. Lo único que deseo es que sea un partido con paz y tranquilidad, porque más allá de todo es eso: un partido de fútbol."

Los barrabrava

Pinola evitó opinar sobre la posibilidad de que Rafael Di Zeo o algún otro barrabrava de Boca asista al Bernabéu: "Nosotros no podemos ponernos a pensar en eso. Es algo que tendrá que resolver la justicia argentina o quien tenga que hacerse cargo de esa situación. Lo que sí es verdad es que los partidos eran solo con público local. Pero eso cambió y es algo que ya no nos compete. Ahora solo tenemos que focalizarnos en el partido y no pensar más en lo que pasó o lo que podría haber pasado porque son todas suposiciones."

Por último, se refirió a la preocupación que hay en España por la posible llegada de barrabravas de ambos clubes: "Entiendo que haya preocupación en España por el arribo de barrabravas. Por lo que leí, el sospechoso del día de los piedrazos ya está identificado. La preocupación está siempre, en la Argentina o donde vayan. No sé si por peligro o por qué, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Y si llegan a venir acá obviamente hay que prestarles una atención especial, porque también estamos en otro país y debemos portarnos como realmente somos: como seres humanos."

Fuente: La Nación