Los villancicos navideños inauguran la mejor época del año en Salta

“Ya resuena melodiosa/ La angélica legión/ Con la nueva venturosa/ Por los valles la canción/ Gloria in excelsis Deo/ Gloria in excelsis Deo/ Es la alegre bienvenida/ Del caudillo de Israel/ Que desciende a dar la vida/ Y la paz al pueblo fiel”. Las canciones navideñas tienen sabor a infancia.

Al escucharlas, los filamentos de nuestra red emocional nos conectan con una época de mesas largas sin sillas vacías y también con la ilusión de renacer como Jesucristo, “cada vez que un hombre tiene piedad por otro”.

Según consigna el sitio de Serpadres.es el villancico es una forma musical y poética en castellano y portugués, tradicional de España, América latina y Portugal, muy popular entre los siglos XV y fines del XVII.

“Eran originariamente canciones profanas con estribillo, de origen popular y armonizadas a varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y a asociarse específicamente con la Navidad”, instruyen.

Se trata de una tradición mundial. Así en los países anglosajones se cantan los christmas carols, en Valonia se interpretan los heyes, en Rusia los koliadki a las puertas de las casas, en Rumania las colinde, en Polonia y en Bulgaria las koleda, en Italia los canti natalizi o las pastorali y en Alemania las weihnachtslieder.

El maestro Adolfo Onetto, director del coro Renacer, refirió al respecto que “la época de Navidad es una de las más lindas del año. La gente hace una mirada interior y un resumen de lo que ha pasado en el año y se produce la magia. Por ello, el público disfruta muchísimo de los coros cantando villancicos de Navidad”.



Justamente Renacer participará mañana, a partir de las 20, del encendido del árbol de Navidad de la plaza 9 de Julio.

Este gigante de once metros está ataviado con 58.400 lamparitas LED, que se encenderán y apagarán comandadas por una electrónica programable para crear diversos efectos.

“Gloria in excelsis Deo”, “Los pastores”, “Campana sobre campana” y “Noche de paz” son los temas populares que interpretará Renacer para los concurrentes. Pero si la emoción de este espectáculo ganará a los transeúntes se debe también a que sorbe la savia de cada corazón cantor.

“Lo hermoso es que los abuelos tienen muchas vivencias, entonces hay un trabajo previo en el que cuentan cómo eran antes las navidades, las reuniones familiares que a veces se pierden lamentablemente, o el cantar alrededor del árbol los villancicos porque les decían de niños que si no cantaban no venía Papá Noel y la unión que esta época promueve. Siempre recuerdan a los que ya no están o ‘a los que se han ido de gira’. Hay alumnos que son hijos de inmigrantes y cuyos abuelos les contaban cómo se festejaba la Navidad en sus países de origen y es un intercambio maravilloso”, relató Onetto.

El coro Renacer tiene treinta años y es un orgullo para la provincia por tratarse de una de las pocas agrupaciones corales formadas por adultos mayores en el país -sino la única- organizada a cuatro voces. Ha salido de gira por Chile, Bolivia, Uruguay y la propia Argentina.

Este año participó en el Festival Interprovincial Cantando y Dando, que se realizó en septiembre en el Teatro Mitre de Jujuy, y ofició de coro anfitrión en el Festival Nacional de Adultos Mayores, que se realizó acá a fines de octubre, donde compartió escenario con coros de Tucumán, Buenos Aires, Neuquén y Chaco.

En el Teatro Provincial

Hoy, a partir de las 19, el Teatro Provincial de Salta inaugurará su árbol navideño en el hall central de Zuviría 70.

“Es una tradición del teatro que se inaugura todos los años un arbolito de Navidad, pero con una temática distinta y una decoración nueva, que está a cargo del personal de Patrimonio del Instituto de Música y Danza”, señaló Miguel Dallacaminá, director del Teatro Provincial.



En este caso la Camerata Stradivari, dirigida por la maestra Inga Iordanishvili, ofrecerá un concierto integrado por obras navideñas. De él participará la soprano Magdalena Soria, quien concursó recientemente en el reality televisivo cazador de talentos La Voz Argentina, emitido por Telefé. Dallacaminá añadió que los primeros niños en asistir podrán retirar un presente que será dispuesto en el árbol y que la entrada es libre y gratuita, sin invitación y por orden de llegada.

Artistas de lujo

María Magdalena Soria nació en Metán. Es licenciada en Artes Musicales con orientación en canto lírico. Se recibió en la Universidad Católica de Salta capital, donde reside actualmente. Ganó una beca y en 2016 e hizo una residencia artística en la Universidad UGA (Georgia, Estados Unidos) y a fines de 2017 realizó un curso en un conservatorio de Torino (Italia).

Mientras que la Camerata Stradivari, simbólicamente denominada así en honor del grupo inicial de 18 integrantes, conforma hoy el orgánico de una orquesta sinfónica integrada por 50 músicos, entre profesores profesionales y alumnos en formación. Fue creada en julio de 2009 por los profesores Inga Iordanishvili y Viktor Muradov, quienes la diseñaron para proyectar y concretar la academia cultural y social Esperanza Norte.

De esta manera los salteños tienen dos invitaciones para empezar a armonizar con el tiempo navideño, de amor y reconciliación.