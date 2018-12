“Sé que la obligación en Central es ascender”

Llegó la hora de la refundación de Central Norte tras un año perdido y sin competencia y con el fracaso del 2017 ante Racing de Córdoba aún latente. Y la CD asumió un desafío mayúsculo de cara al torneo Regional Amateur Federal apostando por un entrenador joven que hará sus primeras armas en Salta: Ezequiel Medrán, el exarquero de la entidad azabache, que ayer fue presentado en una conferencia de prensa en la sede del club, junto a Cristian Zurita (ayudante de campo) y Víctor Cuéllar (preparador físico). Tras la suspensión del primer entrenamiento en el Dr. Luis Güemes por el factor climático, el presidente Héctor De Francesco presentó a Medrán, quien de entrada nomás se refirió al objetivo mayúsculo y al proyecto.

“Presenté un proyecto para a corto plazo comenzar a dirigir. En mi idea estaba la idea de ser cabeza de grupo. A Héctor le interesó mi proyecto. Sé cuál es la situación de Central Norte y la obligación es ascender. Mi idea es armar un equipo competitivo. Asumí el compromiso con todas las ganas. Tuve la experiencia de trabajar en un plantel de Nacional B el año pasado y fue un lindo desafío”, expresó Medrán, para luego anticipar lo que pretende para “su” Central en cancha.



“Tengo una idea de un estilo de juego que pretendo como equipo, a través de eso vamos a incorporar jugadores para implementar. Después el nivel de los jugadores va a hacer que uno tome decisiones. Me gusta jugar con cuatro defensores, dos volantes por afuera con llegada, un volante mixto, un volante central clásico, un delantero de área y otro que se mueva por todo el frente de ataque. También hablamos con Cristian (Zurita) sobre tener una defensa sólida. Queremos tomarnos un tiempo en la elección de los jugadores”.

El exarquero de Boca contó que su proyecto es “darle seriedad, responsabilidad, trabajo, profesionalismo al equipo. Quiero tener un equipo dinámico, con intensidad y que tenga la pelota”.

También le dedicó un párrafo a Mariano Maino, el guardavallas que él intenta convencer para que continúe, pero cuyo futuro dependerá de la oferta económica. Y de paso le tiró flores a él y a su otro “uno”.

“Le dije a Mariano que quiero tenerlo en este proyecto, lo tengo considerado. Teniendo a Maino y a Pegini tendremos a los dos mejores arqueros de la categoría”, manifestó sin dudar el ahora entrenador rafaelino.

Por su parte, De Francesco aprovechó para dar por concluido el tema Matías Ceballos. “Se fue a Santiago del Estero que yo sepa, no será parte. A él no se le deba absolutamente nada, si quieren pasen y vean en la secretaría del club los recibos firmados por cada uno de los jugadores. No hay futbolistas con deudas”, aclaró.

“Hace un año que veníamos hablando con muchos cuerpos técnicos, pero el entusiasmo, la juventud y las ganas de Ezequiel y el proyecto presentado, que lo pudo ver toda la CD, llevó a que se lo elija como cabeza de cuerpo técnico, y sumado de Lula Zurita y Vicky Cuéllar, que son referentes del fútbol salteño y de Central. Es un cuerpo técnico espectacular para Central, con muchas ganas de trabajar, con muchas cosas para ganar”, enfatizó el titular del cuervo, quien recordó que el desafío este año es “ascender o ascender” y que Central tiene el presupuesto más alto de la categoría.