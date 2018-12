Jornada con seis finales en la Liga Amateur

La Liga Amateur de Vóley de los Barrios vivirá hoy una jornada de mucha emoción con las finales del Clausura. Todos los partidos se jugarán en el Vitale, desde las 8.30.

La jornada iniciará con la final entre San Pablo Jrs. vs. Vitale VC, donde estará en juego el título de la categoría D femenina. Desde las 9.30 se definirá el campeón de damas C entre Moldes vs. Solís Pizarro.

La rama masculina tomará protagonismo desde las 10.30 con la final entre La Kota vs. Solís Pizarro en la C. Por su parte, Norte y Avellaneda Jrs. irán por el campeonato de la B a partir de las 12.

Las finales se reanudarán a las 14.30 con la lucha por el campeonato de damas A entre Deportivo Soledad vs. Family (campeón del Apertura); en tanto, desde las 16, jugarán Avellaneda vs. Primavera en masculinos A.

Los equipos nombrados en segundo término llegan desde la ronda de perdedores y para ser campeones deben vencer en dos ocasiones al rival que llega desde la ronda de ganadores.