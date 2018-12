Desviarán parte del cauce del río para sacar los vagones que faltan

Parte del cauce del río Colorado será desviado hacia la margen que da a la localidad de Pichanal para bajar el nivel de agua que pasa por la parte sumergida del puente ferroviario que colapsó el viernes último y poder retirar los últimos dos vagones, realizar los peritajes para averiguar las causas del incidente y levantar el tramo de la estructura metálica que permanece hundida en el río.

Los operarios de Trenes Argentinos Cargas continuaron ayer trabajando para sacar los vagones atrapados en la centenaria estructura y, de los once que había, solo quedaron dos, los cuales están virtualmente colgados junto con la estructura metálica casi envolviendo una de las pilas que se reconstruyeron el año pasado luego de que el mismo puente fuera arrastrado por una crecida en 2015.

Con la supervisión de las autoridades provinciales, y maquinaria pesada que se está enviando al lugar y que llegaría el martes, se va a trabajar con sedimento y arena en la orilla que da hacia la zona de Pichanal para desviar y alivianar el curso del río y poder trabajar con más facilidad. Las tareas se harán bajo la supervisión de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia para evitar que el desvío del cauce provoque desbordes o daños en los estribos del puente.

Mañana podría darse una reunión entre representantes de Trenes Argentinos Cargas y funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos para evaluar las acciones a realizar sin ocasionar más perjuicios en lo que queda del puente o el puente carretero que está a un puñado de metros río abajo.

Mercadería recuperada

Mientras tanto, Trenes Argentinos informó ayer que "se recuperó el 90% de la mercadería" y que, de los 13 vagones que quedaron sobre el puente, ya se avanzó en el retiro de once: cuatro hacia el sector de Pichanal y siete hacia el lado de El Tabacal. "Los vagones quedarán custodiados por seguridad hasta su traslado", indicaron en un comunicado.

Asimismo, explicaron que "los trabajos comenzaron ayer (por el viernes) por la tarde y se están llevando a cabo según lo planificado con una locomotora traccionando desde el sector Pichanal y con una topadora provista por el cliente desde el sector Tabacal".

"La empresa está evaluando los trabajos para recuperar los dos vagones sobre la pila de hormigón y el retiro de los tramos afectados del puente", detallaron y agregaron que "a partir de mañana (por hoy) se trabajará en mejorar el cauce del río a raíz del hundimiento del puente, pero no existe peligro de que interrumpa el curso del agua. Se respeta su cauce natural y no afecta al puente carretero".

El puente ferroviario cayó en la mañana del viernes sobre el río Colorado justo cuando pasaba una formación del ferrocarril Belgrano Cargas con trece vagones, en su mayoría cargados de azúcar, provenientes del ingenio El Tabacal.

En el incidente solo se vio involucrado el maquinista de la formación quien logró desenganchar la locomotora y salió ileso del accidente. Por el hecho, autoridades de Trenes Argentinos iniciaron una investigación para averiguar las causas del desplome de la estructura que data de 1915.

Cuestionamientos políticos

Los diputados nacionales por Salta, Pablo Kosiner y Andrés Zottos cuestionaron la falta de inversiones y reclamaron a Nación la inmediata reparación del puente.

A través de una publicación en su muro de Facebook, Kosiner indicó: "Nuevamente se derrumbó un puente ferroviario que cruza el Río Colorado, en Orán. No debería catalogarse como un accidente. Para que haya un accidente, tiene que haber algo que no se pueda prever, y en Salta hace dos años que vengo expresando que el Plan Belgrano del Gobierno Nacional es sólo una planilla de Excel y no ha aportado ninguna obra que facilite el desarrollo de la provincia".

"Acá no hay excusas de años de desinversión, porque el puente ya había sufrido un evento similar en 2015, y fue reconstruido íntegramente por esta gestión del Gobierno Nacional. Esa es la reconstrucción que hoy quedó demostrado que se hizo con negligencia, sin pensar en un desarrollo genuino y sostenible de la provincia y la región, sino en el corte de cinta electoral del 2017. A esas actitudes electorales hay que decirles basta, también cuando lo hace Cambiemos", afirmó.

Por su parte, Zottos envió una nota al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y presentó en el Congreso un proyecto de resolución solicitando la concreción de las obras necesarias que garanticen la conectividad de ese ramal ferroviario.