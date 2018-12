Realizaron una fuerte campaña de prevención y concientización vial

El personal de Tránsito, en conjunto con Seguridad Vial y el grupo Técnico de Criminalística entregaron folletos a los conductores que circularon por la transitada avenida Palau. El director de Tránsito, Miguel Marti, había anunciado: "Vamos a agotar todas las instancias para que la gente tome conciencia respecto de la seguridad vial". Mientras realizaban los controles pertinentes, Marti expresó: "Estas campañas se van a continuar realizando, y ahora con una buena iniciativa de la Provincia, nosotros también estamos abocados a evitar los siniestros viales, estamos trabajando por la vida desde la prevención para evitar más fatalidades".

Cabe destacar que los controles se realizaron también en las ciudades de Metán, Tartagal, Orán y Joaquín V. González de forma paralela.

"Estamos trabajando mancomunadamente con la provincia, y afortunadamente tenemos mucho apoyo desde Buenos Aires y de Salta, por eso estamos haciendo un convenio con la vial para que nos ayuden a realizar de forma periódica estos operativos", destacó.

"Esto lo hacemos para cuidar a las personas", aseguró.

Ante la consulta con respecto a las estadísticas en accidentes, el director subrayó que "lamentablemente los protagonistas son los menores de edad, por eso es como digo siempre, la concientización empieza desde la casa, después es importante también la colaboración desde las escuelas, por eso seguimos trabajando en las instituciones educativas, tanto nivel primario como secundario, les damos charlas y ofrecemos cursos de conducción".

Además, Marti dio la primicia que "próximamente cuando ya tengamos más personal vamos a instalar una escuela de conductores en forma gratuita en el playón municipal, ya que hay mucha gente que maneja pero no sabe hacerlo".

"Les pedimos a los padres que a la hora de otorgarles a sus hijos un vehículo, lo hagan con conciencia", recalcó.

Ante la pregunta sobre cual la edad límite para conducir, Marti dijo que "el límite lo pone el médico, por eso la importancia a la hora de renovar los carnet, realizarse los análisis médicos, aunque tengan cien años, si están aptos, pueden seguir conduciendo, pero muchas veces se da que cuando se hacen los controles, se enteran por ejemplo que son diabéticos, y el médico informa a tránsito si está apto o no, en caso de estarlo se otorga la licencia por un año, no más de eso, ya que es peligroso en el sentido que pueden sufrir un ACV, o un desmayo por la baja glucemia, lo que puede provocar una fatalidad", advirtió.

Control de alcoholemia

El director de Tránsito confirmó que "estamos esperando la firma de convenio para implementar las pipetas, esto se va a dar antes de las fiestas, y también vamos a hacerlo en la zona del dique y otros puntos estratégicos, sí o sí hay que controlar eso porque puede haber consecuencias graves, esto es un convenio entre la Municipalidad y la Vial".

Finalmente, dijo que "la gente no debe molestarse cuando se realicen estos controles porque en definitiva es para cuidarlos a ellos y por eso seguiremos trabajando desde la dirección, por eso les recomiendo que los que circulen en moto, usen casco sí o sí y vehículos, con los papeles en reglamentación".

Grupo Técnico de Criminalística

También estuvo presente esta área junto a la Comisaría 31. Gustavo de Dios Coronel, sargento ayudante, expresó: "Mediante esta campaña de prevención y concientización vial, pretendemos informarle y recordarle a la comunidad algunas reglas básicas de circulación, tales como; mantener las luces encendidas, uso del caso, documentación que tienen que llevar y todas las medidas mínimas de seguridad en cuanto a la conducción, para prevenir todo tipo de accidente de tránsito".

"Lamentablemente a diario nos toca desde nuestra área, ver que esto es una epidemia a nivel nacional. Y muchas veces, se da por consumo de alcohol", advirtió.

Coronel manifestó que "más allá de los esfuerzos de la Municipalidad, del Gobierno de la provincia, en cuanto a la información y la prevención, muchas personas no toman conciencia de lo grave y de las consecuencias de los accidentes de tránsito, tanto para ellos y para su familia, hay muchas veces que quedan diezmados por la falta de responsabilidad en la conducción".

"Hay que tomar conciencia que esto ocurre un noventa por ciento debido al factor humano, justamente por la falta de conciencia. Tenemos en nuestra ciudad un alto índice de accidente, en los cuales son menores los más perjudicados", finalizó el sargento de Crimi nalística.

Las “perlitas” del operativo de tránsito

Por falta de costumbre, muchos se molestaron con los controles viales.

Mientras El Tribuno realizaba las entrevistas al personal de Tránsito pudo constatar algunas acciones que dejan mucho que desear respecto a la conducta y al respeto por las autoridades. Un expolicía se mostró bastante molesto cuando el personal quiso darle algunas recomendaciones respecto a la reglamentación, “yo soy un expolicía retirado, no me vengan a pedir papeles”, dijo y los agentes, amablemente le respondieron “justamente, con más razón, si usted es policía retirado, es el que más tiene que dar el ejemplo, acá no hacemos diferencia, y por favor encienda las luces de su vehículo, y muéstrenos los papeles, esto es un control de prevención y concientización”, el expolicía, de mala gana, al ver los medios presentes, hizo caso y siguió circulando aunque bastante molesto.

Por otro lado, muchas motos, circulaban sin casco, y al ver el control, salían huyendo por la vereda, o dando un giro brusco en plena avenida.

Finalmente, cabe señalar que muchos conductores aún no usan ni siquiera las luces de giro. Conducir en la Ciudad Termal requiere de paciencia y, sobre todo, precaución. Manejar a la defensiva parece ser la mejor opción.