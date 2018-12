Quintero: "Mostramos la diferencia y somos justos vencedores"

El mediocampista Juan Fernando Quintero, autor de uno de los goles de la final, aseguró hoy que estuvo practicando el remate que terminó siendo el segundo tanto "millonario" en el Santiago Bernabéu de Madrid en la final de la Copa Libertadores de América frente a Boca.

"No pensé más. Camilo (Mayada) me la dio, controlé y pateé. Trabajé ayer esa resolución y por suerte salió bien", dijo el colombiano, envuelto con una bandera su país, minutos después de haber concluido el cotejo que le dio el título a River.

Quintero tomó el balón en la puerta del área y sacó un tremendo zurdazo que dejó sin chances al arquero boquense Esteban Andrada.

Sobre el partido, el zurdo colombiano señaló que "Boca es un equipo muy táctico, con mucho despliegue físico y trabajamos el partido hasta el final. Tocamos y mostramos la diferencia y somos justos vencedores".

Cuando fue consultado sobre el hecho de haber ingresado en el segundo tiempo y no como titular, Quintero indicó: "Somos 25, los 11 que van a entrar y los que estamos para entrar tenemos que estar preparados".

Tras el partido el colombiano fue elegido el mejor jugador de la final disputada en Madrid.