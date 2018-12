Canapino festejó su tercer título en el Turismo Carretera

Llegó a San Nicolás con once puntos de desventaja sobre Matías Rossi, fue segundo en la final y terminó siendo campeón de la máxima categoría nacional repitiendo los éxitos de 2010 y 2017.

El arrecifeño Agustín Canapino, con Chevrolet, festejó este domingo su tercera corona en el Turismo Carretera, al finalizar segundo en la última carrera de la temporada que se adjudicó el porteño Alan Ruggiero (Torino) en el autódromo bonaerense de San Nicolás. Canapino, de 28 años, llegó a la definición once puntos por debajo del bonaerense Matías Rossi, que clasificó 16ª tras una mala final y debió resignarse al subcampeonato tras quedar nueve unidades por debajo el monarca de la categoría.

La lluvia en San Nicolás jugó a favor del arrecifeño, que salió desde la grilla con los neumáticos adecuados, un factor a la postre muy importante para la definición del título de campeón.

Canapino, dueño del TC por primera vez en 2010 con apenas 20 años, no sólo relegó a Rossi sino también que tuvo que superar a otros dos candidatos, Facundo Ardusso (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge), que lo superaban antes de la última carrera en la tabla acumulada de la Copa de Oro.

A poco de iniciarse la carrera muchos pilotos debieron ingresar a boxes para cambiar los neumáticos por la lluvia y ello le permitió a Canapino escalar muchas posiciones desde la plataforma número 39.

Ruggiero fue el que mejor capitalizó esa situación para asaltar la punta y el ex campeón de TC Emanuel Moriatis fue su escolta hasta dos giros de la culminación de la prueba cuando se despistó, lo que también favoreció a Canapino para atrapar la corona.

De esta manera, el arrecifeño logró su tercer campeonato en el TC con una dosis de emoción similar a la del año pasado cuando superó a Ardusso por medio punto en un final electrizante.

Completó el podio de la carrera de San Nicolás, tras las 25 vueltas a un circuito de 4.700 metros, el rionegrino José Manuel Urcera.

Después arribaron los bonaerenses Matías Nolesi, Luciano Ventricelli, el paranaense Mariano Werner, los tres con Ford, y el loberense Jonatan Castellano (Dodge).

La primera serie clasificatoria, a cinco vueltas, la ganó Castellano (Dodge), aunque había llegado primero el bonaerense Rossi (Ford), pero fue sancionado por roces con el hombre de Dodge.

La segunda batería fue para el bonaerense Juan José Ebarlin (Chevrolet),y en la tercera triunfó el santafesino Facundo Ardusso (Torino).

En la telonera TC Pista, el neuquino Juan Benvenuti, con Torino, obtuvo el campeonato al finalizar segundo en la final de 20 giros, que coronó al juninense Federico Pérez (Torino).