Buen cierre de los salteños en la Clase 3

La Clase 3 del Turismo Pista cerró su temporada en Paraná con los tres pilotos salteños en el top ten de la última fecha. Pablo Vuyovich (Etios) fue tercero, Lucas Petracchini (Kinetic) terminó cuarto y Fredy Lestard (Clio) fue octavo.

Atrás queda una de las mejores fechas de la temporada 2018 para Pablo Vuyovich, quien marcó la pole position, fue tercero en su serie por un toque que recibió y en la final remontó hasta el tercer lugar para bajar la persiana del año con un podio, el cuarto puesto en el campeonato (172 puntos)y pensar en pelear el certamen en 2019.

“Fue una linda carrera, quizás con un poco de sabor a poco, porque teníamos un gran auto para ganar, este resultado te da fuerzas para seguir trabajando y haciendo las cosas bien y avanzar para el año que viene, creo que fuimos los candidatos del fin de semana una lástima no haber podido ganar porque teníamos un buen medio mecánico pero este podio sirve, tanto en Rosario como en Paraná fuimos contundentes y vamos a ahorrar fuerzas para pelear por el campeonato el año que viene”, señaló Vuyovich, campeón de la categoría en 2015.

Por su parte, Petracchini comentó: “Pudimos hacer una linda carrera, en la que corrimos tranquilos, ya que sabíamos que teníamos un buen auto y eso nos dio la posibilidad de correr, sin presiones. En la ultimas vueltas empecé a buscar a los de adelante, y si bien, me fui afuera, y perdí el tercer puesto, pude finalizar cuarto, lo que sin dudas es importante”.

Para Lucas el balance del año es altamente positivo porque creció en la categoría y se consolido junto al Benincasa Racing. El salteño finalizó octavo en el campeonato con 154,5 puntos.

Los que no tuvieron un buen cierre de temporada fueron Eduardo Moreno en la Clase 2 y Francisco Coltrinari en la Clase 1. Moreno abandonó en la segunda vuelta y Coltrinari en el quinto giro.

Última del TC 2000

También en el autódromo de Paraná se corrió la última fecha del TC 2000 donde el metanense Gregorio Conta finalizó noveno.

El ganador y campeón de la categoría fue Marcelo Ciarrochi abordo de un Citroen C4; Conta tuvo un buen fin de semana siendo quinto en el sprint del sábado y noveno ayer. El campeonato lo cerró en el decimocuarto puesto con 124 puntos.