Roger Federer suma 1.000 semanas en el Top 100 

En las puertas de su temporada Nº 22 como tenista profesional, el suizo Roger Federer se convirtió en el primer jugador en alcanzar 1.000 semanas consecutivas en el Top 100 del ranking ATP.

Federer entró por primera vez al club de los 100 en 1999 (con 18 años recién cumplidos), tras comenzar la temporada en el puesto 301 y terminarla 64º.

Su primera vez con ranking de dos dígitos se dio en septiembre de ese año, tras vencer a Cedric Pioline en el ATP de Tashkent y trepar al 96° escalón.

Sin fortuna en el ATP de Toulouse, el suizo cayó al 106º, pero enseguida ganar el ATP de Basilea le dio el impulso necesario (hizo cuartos de final) para reingresar al Top 100 y ya nunca irse hasta hoy... 1.000 semanas después.

El récord de Federer supera por más de 100 semanas a quien hasta la aparición de Roger lideraba la estadística: Jimmy Connors, con 888. Es más, al estadounidense podría pasarlo Feliciano López (857), 64° del mundo a los 37 años.

¿Rafael Nadal? Más atrás con 816, pero con cinco años de ventaja y otro tipo de dominio: en los últimos 10 años, el español es el único que no pasó ni una semana fuera del Top 10.

Federer, como tenista que ha marcado la historia, no quiere que los jugadores adopten su estilo en un futuro y cree que cada deportista debe tener su propio estilo. “Siempre habrá un buen jugador en el futuro, un buen futuro jugador para mirar con mi tipo de actitud. Pero espero que nadie intente copiarme porque creo que copiar es malo, como que no deberían copiar a ningún otro jugador. Creo que deberías encontrar tu propio estilo y ser natural, sé tú mismo”, explicó uno de los tenistas más grandes de la historia.

Cabe destacar que el estadounidense Andre Agassi, con 1.019 semanas entre los 100 mejores, es el otro tenista que ha superado esa marca, aunque no de forma consecutiva.