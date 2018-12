Ponzio: “Ya no puedo pedir nada más”

Leonardo Ponzio ya no necesita nada del fútbol tras vencer al rival de toda la vida. “Voy a cumplir 37 y sé que ya no puedo pedir más nada. Lo que venga de aquí en adelante será para valorar cosas que están en nuestro entorno”, reflexionó el capitán millonario. “Como grupo hemos marcado una época. Estoy muy feliz, en el lugar que quiero estar. Quiero compartir esto con mi familia, que siempre está detrás, y con todos mis compañeros”, enfatizó. “Nuestra sociedad no se comporta en eventos como estos, tuvimos que venir hasta Europa para marcar un camino”, lamentó al final.