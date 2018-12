Emotivo festejo de Gallardo

Marcelo Gallardo tuvo que ver el partido desde un palco, por una suspensión que le impuso la Conmebol por cuatro fechas, sin comunicación con los jugadores ni con sus ayudantes. Una vez que terminó la superfinal, bajó al césped del estadio Santiago Bernabéu, donde el plantel que dirige había quedado en la historia.

El Muñeco uno por uno abrazó a los jugadores y no pudo contener algunas lágrimas de emoción cuando se encontró con Gonzalo Montiel, y Franco Armani se lo vio muy emocionado, hasta las lágrimas.

Y allí fue uno por uno a saludarlos y disfrutar su título número 9 desde que en el 2014 reemplazó a Ramón Díaz. Fue el segundo mano a mano contra Boca luego de la Supercopa de Mendoza. En la vuelta olímpica no estuvo. Pero quién duda que es el padre de esta criatura hambrienta de títulos.

Por otra parte, el director deportivo de River, Enzo Francescoli, señaló ayer que seguirán “por más con (Marcelo) Gallardo” en medio de los festejos en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, por la conquista de la Copa Libertadores, tras el triunfo ante Boca Juniors por 3 a 1.

“El cuerpo técnico demostró una vez más la capacidad que tiene y la relación y su compromiso con el club”, manifestó el ídolo uruguayo.

“Cuando fui a buscarlo a Marcelo (Gallardo) fue por una intuición de amigo, al saber cómo piensa, como trabaja, por su compromiso como profesional y con River”, prosiguió Enzo Francescoli.

De inmediato, ante la prensa, comentó una intimidad: “Cuando lo fui a abrazar para felicitarlo y para festejar, Gallardo me dijo ‘seguiremos por más’, con lo que me adelantó su idea de continuar con nosotros”.

“El compromiso del Muñeco estará siempre con el club, pero ahora es momento de festejar, con tanta alegría después de todo lo que se pasó para jugar esta final, ya habrá tiempo para hablar con Marcelo sobre su continuidad”, agregó Francescoli.

Cerró con un reconocimiento hacia todo el plantel: “Los chicos tuvieron un gran compromiso con el juego, con la idea, lo que no fue fácil con todo lo que pasó, es para destacarlo y para felicitarlos”, manifestó.

Por último, Matías Biscay, principal colaborador del cuerpo técnico de River, contó que se dieron un “abrazo interminable” con Marcelo Gallardo y lloraron “juntos de alegría”.

“Nos abrazamos y lloramos. A veces no necesitamos hablar porque nos entendemos con la mirada. Cada uno sabe lo que piensa del otro. Nos dimos un abrazo interminable y lloramos juntos de alegría”, confesó.

Y sobre su compañero añadió que hay tres palabras que lo caracterizan: “Calidad, voluntad y exigencia”.