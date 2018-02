Hasta abril se debe terminar una parte del Paseo de la Fe

Hasta abril debe estar lista la primera etapa del Paseo de la Fe. Esta obra forma parte del reordenamiento del área centro, que abarca la puesta a punto de 65 cuadras, que lleva adelante la Municipalidad de Salta y que se realiza con fondos netamente nacionales.

En las últimas semanas surgió una polémica en torno de estos trabajos, ya que se habían levantado los adoquines de una de las cuadras intervenidas.

Sobre este punto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Luis María García Salado, aseguró que la Premoldeados del Norte, a cargo de la obra, firmó una acta compromiso, en donde se establece que tiene que arreglar las fallas que surgieron en las cuadras ya intervenidas -por lo que ya fue intimada y multada-, y debe terminar las calles que contemplan la primera etapa. El funcionario aseguró que tiene como plazo hasta abril próximo.

Esta empresa es la única que se presentó para realizar la segunda etapa, y en caso de que no cumpla con lo comprometido no se le adjudicará la nueva etapa. "La obra no fue terminada ni recepcionada por el municipio. Una vez que estuvo avanzada, solo se habilitó el paso vehicular, para evitar más inconvenientes en el tránsito", señaló García Salado.

La respuesta

Otro cuestionamiento que hubo es que el paseo no cumplía con las normas de accesibilidad. Sobre este punto, el funcionario afirmó que sí cumplen con la normativa, al tiempo que aseguró que los bolardos que hay a lo largo de las cuadras son usados en Buenos Aires, y hasta en la ciudad de Madrid (España).

"Estos elementos lo único que hacen es delimitar donde termina la calle y dónde comienza la vereda. Es una garantía para el peatón", señaló.

El funcionario contó que el plan de trabajo fue enviado al Colegio de Arquitectos de Salta y que ellos no pusieron ninguna objeción, en cuanto a la accesibilidad. Y además obtuvo una aprobación plena de los técnicos de Nación.

Sobre la falta de forestación de las calles donde se está trabajando, dijo que es una zona en donde no había árboles, y puso como ejemplo la calle Caseros, entre 25 de Mayo y 20 de Febrero. "La obra en sí no contempla la colocación de elementos de ornamentación (plantas y canteros), esto lo hará la Municipalidad", afirmó.

El municipio realizó un análisis técnico ambiental y llegó a la conclusión de que no es viable poner árboles, por lo que avanzarán con la colocación de macetones que tendrán árboles con distintas especies acordes al lugar.

"De entrada no podemos poner árboles, porque arruinaríamos el soterrado con las raíces de estos. Además las veredas son muy angostas", señaló.

Desde Diputados habían adelantado que solicitarían un pedido de informe por las obras del área centro. Desde el municipio señalaron que van a contestar todo.

En el CCM dicen que en la Provincia también tendrían que dar explicaciones y rendir cuentas por obras que no se hicieron o bien por obras que se hicieron a medias y mal.