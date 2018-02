Tabacal pagará los salarios mientras dure la conciliación

En el marco de tensas negociaciones, el sindicato de los Azucareros, el ingenio El Tabacal y funcionarios provinciales lograron exponer sus distintas posturas sobre la crisis por la que atraviesa el sector y el despido de 181 empleados; sin embargo, no hubo grandes avances durante la reunión que fue parte de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Tras varios cuartos intermedios, las partes quedaron en reunirse el próximo martes a la 13 en la sede de Trabajo.

Desde la empresa, insisten en la necesidad de los despidos mientras que desde el sindicato se resisten a una negociación en tanto se mantengan las desvinculaciones laborales.

En un reciente comunicado, Tabacal aceptó mantener los salarios por el plazo de la conciliación. Representantes de la compañía y del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) asistieron ayer a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo y Empleo de Salta, para tratar un llamado a conciliación obligatoria por la desvinculación de 164 trabajadores dentro de convenio.

Asistieron por el STA el secretario general Martín Olivera, Simón Tolaba y Claudio Colque, con los asesores jurídicos Enrique Wandschneider y David Leiva, y por Tabacal Agroindustria, Juan Carlos Amura, Jorge Smichouski y el apoderado legal, Federico Ronchetti.

La empresa acató la conciliación obligatoria, rechazando los argumentos del STA respecto de la presunta obligatoriedad de iniciar un procedimiento preventivo de crisis. Este procedimiento es utilizado por las empresas cuando pretenden despedir trabajadores, pagando solo el 50% de la indemnización. Tabacal, en cambio, pagará el 100 por ciento del resarcimiento que prevé la ley de contrato de trabajo para los despidos sin justa causa, según la normativa vigente.

Dichas indemnizaciones estaban disponibles al cobro hoy, jueves 1 de febrero, aunque no queda clara la posición del STA con respecto a la medida de fuerza dispuesta el 26 de enero, ni tampoco si la representación gremial ha acatado o no la conciliación obligatoria. En tanto en el acta firmada este martes ante la autoridad laboral provincial, los gremialistas condicionaron el acatamiento y no levantaron formalmente el paro decretado.

Tabacal, al acatar la conciliación, aceptó retrotraer la situación de los despedidos garantizándoles el cobro de salarios durante el plazo de 15 días hábiles que establece la ley, eximiéndolos y relevándolos de la prestación de tareas.

A trabajar

También el acta deja constancia de que todos los trabajadores temporarios que tienen completados los trámites de ingreso, previéndose el mismo para hoy, así lo harán y se les asignarán tareas, en tanto no se encuentren dentro de la nómina de desvinculaciones, que es muy reducida.

Establecidas y registradas en el acta las posiciones, el secretario de Trabajo, Alfredo Batule, convocó a una nueva audiencia para el próximo martes 6 de febrero, a las 13.

Nadie está conforme

™En el preciso momento en que comenzaba la conciliación obligatoria en la capital Salteña entre el Sindicato del Azúcar y la empresa San Martín de El Tabacal, una multitud de empleados de la empresa se reunió en la plaza Independencia de la localidad de Yrigoyen a la espera de la negociación. Desde la empresa insisten en la necesidad de los despidos, mientras que desde el sindicato se resisten a una negociación en tanto se mantengan las desvinculaciones laborales.