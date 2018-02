Florencia Peña trabajará en la película sobre la vida de Rodrigo Bueno

Tras el éxito en la pantalla grande de Gilda, no me arrepiento de este amor, Lorena Muñoz, directora del filme, está en pleno proceso para filmar la vida de Rodrigo Bueno. Y para ese proyecto ya cuenta con una figura de peso: Florencia Peña.

Mientras que para el papel del cuartetero ya eligieron a un cantante cordobés, la ex Casados con Hijos tendrá un papel muy importante en la historia: se pondrá el piel de Beatriz Olave, la emblemática madre de Rodrigo.

La película del cantante, que falleció en un accidente automovilístico el 24 de junio del 2000 (a los 27 años y en el momento de mayor apogeo de su carrera), se comenzará a grabar en abril.