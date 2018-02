Entre coplas y albahaca, ya se siente el espíritu del carnaval

María Belén Zannier

En febrero las obligaciones diarias, la rutina y los sinsabores se van olvidando lentamente y dan paso a la música, las coplas, el colorido y la algarabía propia del carnaval, cuando el aroma a albahaca y las tradiciones se viven a pleno y se transmiten de generación en generación.

Con este espíritu festivo y también de profundo respeto y agradecimiento a la Madre Tierra, copleros y bagualeros, de la mano de Rafaela Gaspar y Severo Báez, desenterraron ayer el carnaval en las instalaciones del complejo editorial de El Tribuno.

La Redacción se vistió de fiesta al son de bandoneones, erkes y guitarras, con zambas, chacareras, carnavalitos y serpentinas, mientras la fiesta se transmitía en vivo y en directo por el Facebook Live de este matutino.

No faltaron la chicha, las empanadas de carne, la papa andina y el guiso de quinoa, entre otras delicias regionales que los bagualeros compartieron con los periodistas, siempre respetando los secretos de la gastronomía vallista.

Los copleros vinieron desde Santa Victoria, Iruya, Seclantás, Cachi, La Quiaca y Anta, entre otros.

La ceremonia comenzó de la mano de Severo Báez y Rafaela Gaspar con una invocación religiosa, en la que se les pidió permiso a la Virgen y a la Madre Tierra para desenterrar al Pujllay, el Diablo del carnaval.

Luego Severo procedió a abrir el mojón, del que surgieron bebidas típicas como la chicha y la aloja.

Entonces fue todo algarabía, al son del carnavalito que se fue armando alrededor un mojón improvisado, el mismo en el que se honró a la Pachamama en agosto del 2017 en el complejo editorial.

Luego siguieron coplas, contrapuntos y bailes tradicionales. La mañana finalizó al son del tradicional carnavalito, con copleros y periodistas envueltos en serpentinas y ramos de albahaca.

El desentierro del Pujllay

Este colorido festejo fue un adelanto de lo que será el desentierro del Carnaval Andino, que se llevará a cabo el domingo 4 de febrero a las 11. La fiesta se desarrollará en el Centro de Residentes Vallistos y Puneños de Salta, sito en el pasaje Echeñique 1074, de villa Primavera.

Allí, las expresiones de antaño se revivirán en un ambiente carpero y de raigambre andina, con decenas de copleros, bagualeros y músicos y cientos de personas que año tras año se acercan a la casa de Severo Báez a disfrutar de nuestras tradiciones.

Desde las 11, habrá patios carperos y copleros. También lo mejor de la gastronomía regional, como empanadas, cerdo y cordero “guateado” (en horno de barro), picante de mondongo, chanfaina, choclo con queso, habas y papas andinas, entre otros platos.

La apertura del mojón, un pozo del cual emerge simbólicamente el Diablo, se realizará a las 15.

“Celebramos el carnaval de antaño como lo hacían nuestros abuelos, es ameno y sano, sin agua ni harina, sino con serpentinas y papel picado”, contó Rafaela Gaspar, coplera de La Quiaca.

“Lo más importante es no perder nuestras costumbres y no relegarlas por vergüenza. Todo lo contrario. Esto es lo nuestro, lo que vale, nuestras raíces”, dijo a su vez Viviana Báez, coplera y animadora carpera.

Más actividades

El Centro de Residentes Vallistos y Puneños celebrará el 10 de febrero el Carnaval de los Niños, con un gran almuerzo criollo para que los más pequeños conozcan y disfruten de los carnavales de antaño.

El 11 será el Carnaval Grande, también con patios criollos, mientras que el lunes 12 habrá un encuentro de comparsas.

El martes 13 será el turno de la “pechada” de caballos. Finalmente, el entierro del carnaval se realizará a lo grande el día 18, antes de la Cuaresma.

En el interior

En la Puna, ya está todo listo para los festejos carnavalescos. En San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, del 8 al 18 de febrero se realizará el 20º Carnaval Andino, con su toque característico.

Los festejos centrales serán el 10 de febrero con el desentierro del Carnaval. Habrá carpa de copleros, baile popular y ofrenda a la Pachamama, con representantes de las comunidades colla, wichi, toba, tapiete, chané, chorote, chulupí, diaguita-calchaquí y guaraní.

El martes 13 se celebrará el día de la Chaya y el 14 será el duelo de caporales. El 17 se podrá disfrutar del 2º Festival del Carnaval más Alto del Mundo, al pie del viaducto La Polvorilla.

En Cachi, en tanto, todos los días se ofrecen las tardes de coplas, baguales y relatos, a cargo de Hilda Corimayo, en el Centro Cultural Casa Tedín, de 17 a 19. La entrada es libre y gratuita.

¿Qué es el carnaval?

Es una de las fiestas populares de mayor tradición en la historia de la humanidad. Su origen data de hace 5.000 años atrás, en las antiguas Sumeria y Egipto, según los historiadores.

La palabra proviene del latín medieval. “Carnelevarium” (quitar la carne) se refiere a la prohibición religiosa de consumir carne durante la Cuaresma.

Si bien su sentido se fue transformando, el eje en común es su carácter festivo. En América, esta costumbre se fusionó con los rituales nativos, destinados a honrar a la Pachamama. Así, en el mundo andino, el carnaval es simbolizado por un “diablo” que se desentierra, de forma divertida y amena, al son de erkes, cajas, bandoneones, charangos, bombos y guitarras.

Los trajes coloridos, máscaras, harina, talco, serpentinas y hojas de albahaca en la oreja recrean un mundo invertido, donde los deseos reprimidos se liberan y los preceptos morales son dejados de lado. En este contexto, el uso de la albahaca está relacionado con la protección, puesto que sirve de escudo para ahuyentar todos los males.

Sin duda, un momento único.



La cultura salteña en las redes sociales

Un gran impacto tuvo la transmisión del desentierro por Facebook Live de El Tribuno, que registró más de 8.000 reproducciones, cientos de “Me Gusta” y decenas de comentarios sobre la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones. Se enviaron mensajes desde varias provincias del país, como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y La Rioja, y de otras partes del mundo, como España. También se sumaron usuarios del interior de Salta, como Orán y Embarcación. Muchos de los comentarios fueron redactados por salteños que viven afuera y que expresaron su nostalgia ante el recuerdo del carnaval norteño.

El común denominador de los mensajes fue la satisfacción de ver reflejadas en un medio de comunicación nuestra raigambre cultural. María Eugenia Serrano, de la Patagonia argentina, señaló: “Que lindo! Viva Salta, desde Río Gallegos, Santa Cruz!”, mientras que Guido Alejandro Gallegos destacó: “¡Que nostalgia! ¡Quisiera estar ahí! Saludos desde Tarragona, España! Sergio López afirmó: “Vivan nuestras tradiciones, desde Bs. As., extrañando volver al pago, a mi amado Coronel Moldes”.