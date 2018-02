San Antonio busca su segunda alegría

Villa San Antonio, en busca de una nueva alegría, rendirá su segundo examen en el torneo. El equipo de Martín Martos recibirá a Dep. La Merced en el estadio Martearena, a partir de las 22, en el partido adelantado que abrirá la segunda fecha del Federal C, Zona 6.

La villa, el gran candidato a luchar por el ansiado ascenso, ya sacó chapa en su debut, el domingo pasado, al imponerse sobre Villa Primavera por 3 a 1.

El técnico de San Antonio, que cuenta con un nutrido plantel de experiencia, tendría pensado repetir el mismo once que logró la victoria.

La buena labor que tuvo el equipo de Martín Martos en línea general, dejó muy conforme al entrenador, quien redoblará la apuesta por sus muchachos.

San Antonio demostró tener un gran potencial ofensivo, de mitad de cancha hacia adelante puede hacer mucho daño.

Por el lado de La Merced, los dirigidos por Andrés Separio no tuvieron el inicio esperado, de local no pudieron doblegar a Massalín y Celasco, con el que igualaron 1 a 1.

El blanco vallisto no lució todas las virtudes que tiene, por lo que esta noche intentará sacar ventaja y saborear su primera victoria.

Las entradas

Todos los fanáticos de San Antonio que deseen tener su entrada en forma anticipada lo podrán hacer hoy de 12 a 20 en calle Damián Torino N° 803. Adquiriendo tu entrada participás del sorteo de una remera oficial.

Luego, a partir de las 20, quedarán habilitadas las boleterías del estadio.

Los precios son los siguientes: Popular $120; platea $150; damas, jubilados y menores $60; seguro $50.

Los equipos:

SAN ANTONIO LA MERCED

M. Pegini Suárez

F. Girón Paganetti

L. Velázquez Bernel

N. Esquiú Pistán

F. Rojas L. Villanueva

F. Aguirre C. Villanueva

M. Campos Bordón

E. Cáceres F. Serapio

L. Silveira Bautista

M. Vicedo Limache

P. De Pauli Choque

DT: M. Martos DT: A. Serapio

Estadio: Martearena

Árbitro: Ramón Segovia

Asistentes: Néstor Chávez y Jesús Salas

Hora de inicio: 22