Tras 40 años de carrera, Meryl Streep tomó una decisión sobre su nombre

Luego de 40 años carrera y 21 nominaciones a los premios Oscar, la actriz Meryl Streep acaba de solicitar registrar su nombre como marca para que nadie se pueda aprovechar de él.

En su presentación indica que quiere tener “el monopolio del uso de su nombre sobre cuestiones de entretenimiento, incluyendo apariciones en vivo, en televisión y en películas”.

De su solicitud sorprende que no lo hubiera hecho antes, y que tan solo ha tenido que pagar 275 dólares para conseguirlo. Con ello, la intérprete, cuyo verdadero nombre es Mary Louise Streep, impide que haya cualquier persona que firma autógrafos con ese nombre, aparezca en conferencias o abra una página web.

Según los documentos que presentó la semana pasada, ella afirma que su nombre se asocia con la industria del entretenimiento desde 1975, año en el que recibió su diploma en Artes por la Universidad de Yale, puso voz en la película Everybody Rides the Carousel y estuvo en el reparto de la obra Trelawny of the Wells.

No está claro el motivo por el que la ganadora de tres premios Oscar, tres Emmy y seis Globos de Oro convirtió su nombre en marca registrada, pero ahora nadie podrá usar su nombre en vano.