Estados Unidos volvió a negarle la visa a Maradona

Pasaron 24 años desde que el gobierno estadounidense le canceló la visa a Diego Maradona. Ahora, “El Diez” intentó ingresar al país y el paso, que estaba casi por concretar, se vio nuevamente frustrado por burlarse de Donald Trump.

En 1994, el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa luego del doping que terminó dejándolo afuera del Mundial.

Maradona había realizado los trámites para poder ingresar al país y así estar presente en el juicio civil contra su ex, Claudia Villafañe.

Con todos los papeles en regla, El Diez tenía un pie en Estados Unidos, hasta que el pedido fue rechazado.

Matías Morla, abogado de Maradona, contó en el programa “Buenos Días América” que “Cuando estábamos por conseguir la visa le dije: ‘Diego, por favor, no hables de Estados Unidos. Y, en una entrevista con TeleSur, en la segunda pregunta, le consultan: ‘¿Qué opinás de Donald Trump?’ ‘Es un Chirolita’, respondió”.

Según contaron, cuando el letrado concurrió a la Embajada le indicaron que el expediente de Diego había quedado “en el cuarto subsuelo”.

“Después de ahí me parece que yo voy a tener que representarlo como apoderado en el juicio contra Villafañe en Miami. Va a ser a fines de marzo”, concluyó el abogado.