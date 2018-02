Maluma confirmó su relación con Natalia Barulích con una sensual foto

Maluma celebró sus 24 años junto a su familia, amigos y su nuevo amor, la modelo Natalia Barulích, poniendo fin a los rumores al hablar públicamente de ella durante una entrevista con el programa “Despierta América” de Univisión: “Ella es Natalia, Natalia Barulich. Estamos saliendo. Es una niña muy especial, muy bonita. Nos queremos mucho. Estamos comenzando una relación. Por primera vez, puedo hablar del tema antes de las cámaras”, dijo el cantante.

Luego en diálogo con el ciclo “Al Rojo Vivo”, de la cadena Telemundo, dijo: “Yo creo que un buen viaje está acompañado de dos cosas, un buen destino y una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Eso es algo muy fundamental”.

Y agregó: “Me gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía, me apoya y me quiere. Es algo como nunca me habían visto”.

Por su parte, Natalia también quiso mostrar su amor al mundo. Por eso, aprovechó el día del cumpleaños del cantante para manifestar lo que siente: “Feliz cumpleaños a Juan Luis, el hombre más increíble, talentoso, humilde y hermoso, con un alma aún más hermosa”, escribió sobre una foto que hizo explotar las redes sociales.

Natalia es la sensual modelo y bailarina croata-cubana que acompañó a Maluma en el video de “Felices los 4”.

Tiene 25 años y fue parte del Ballet Kirov de Washington D.C, del Ballet de San Francisco y del American Ballet Theatre.

Durante la celebración del cumpleaños del artista colombiano, los presentes compartieron en las redes Historias de Instagram y fotos que los muestran besándose muy apasionadamente.