Insólito maltrato burocrático a jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de La Merced vivieron días de incertidumbre, ya que al acercarse a percibir sus haberes les hicieron saber que a partir de ahora, cada 45 días deberán presentar certificado médico y a someterse a controles de supervivencia.

La noticia generó un verdadero desconcierto, entre otras cosas, porque por ejemplo la gente con discapacidad permanente tenía que tramitar un certificado que avale su discapacidad permanente.

"Si me falta una pierna, tengo que ir cada mes y medio a que el médico informe que me falta una pierna. Me crucé con mamás de siete hijos que estaban también desconcertadas", comentó un pensionado mercedeño.

La nueva disposición movilizó a todos. También a las instituciones locales. Sobre este tema, la Lic. Alejandra Baigorria, secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de La Merced contó: "Así como dio a conocer la disposición el personal del Correo, sucursal Cerrillos, se vulneraba los derechos del discapacitado, ya que ellos cuentan con certificaciones de discapacidad permanente". "Desde el organismo nacional de pensiones no contributivas (C.A.P. Salta ) también se movilizaron para solucionar el malentendido".

Baigorria aclaró: "Frente al enorme movimiento de jubilados y pensionados que se armó en el pueblo, que no sabían qué hacer, tomé contacto con las autoridades del Correo Argentino de Salta y aclararon que se trató de un error. Primero, que la nueva disposición comenzará a regir desde marzo, y segundo que los certificados médicos solo deben presentarse cada 45 días en caso de los apoderados".

El pago de pensiones y jubilaciones en esa localidad comenzó el jueves de la semana pasada y hasta ayer por la tarde, aún había muchos beneficiarios abocados a tramitar certificados médicos.

La nueva disposición

En la folletería que se reparte a jubilados y pensionados, se explica que la disposición alcanza a los beneficiarios que cobran en el Correo Argentino. Tienen que presentar cada mes y medio DNI y fotocopia, y completar formulario de fe de vida.

La medida establece que los titulares de jubilaciones o pensiones que perciban sus haberes en el Correo Argentino deberán dar fe de vida cada 45 días. Se trata de un trámite obligatorio, ya que de no cumplirse con este paso se le suspenderá automáticamente el pago en las sucursales.

Todos los meses

En caso del apoderado, deberá presentar en el Registro Civil, en las comisarías más cercanas o en el juzgado de Paz un certificado expedido por un médico matriculado.

De esta manera, las entidades antes mencionadas le emitirán una constancia de supervivencia. Luego deberá llevar dicho certificado al Correo, más el certificado médico, el DNI propio y el del titular del beneficio. Todo con sus respectivas fotocopias. Como siempre, ninguna facilidad para los más vulnerables de la sociedad.