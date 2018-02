Las promotoras del automovilismo se defienden: “Nos gusta trabajar con nuestro cuerpo”

Su personalidad está marcada por el mundo repleto de hombres en el que trabaja desde hace cuatro años. Del otro lado del teléfono, su voz se manifiesta convincente. Pone las cartas de sus límites arriba de la mesa y se embandera en contra de lo que ocurrirá en la Fórmula 1 y podría producirse en cualquier categoría del automovilismo argentino.

‘Es un trabajo como cualquiera. Yo vivo en Santa Fe y me mandan por mails los pasajes para ir en micro al lugar en donde se desarrolle la carrera. Casi siempre llego el viernes y me voy el domingo cuando termina. Me pagan el hotel, las comidas y el trabajo. Puede ser de $3.500 a $4.500. Es simple, solo sacar la cuenta. Además soy profesora de educación física. Ser promotora es un trabajo, en donde lo que gano me sirve para pagar mis gastos, el alquiler del departamento y vivir un poco más aliviada‘, dice Cleo Caballero.

La Fórmula 1 es categoría más popular del mundo. La semana pasada, las autoridades anunciaron que las tradicionales Grid Girls, las mujeres que durante años acompañaron a los pilotos en la grilla de partida, serán reemplazadas por niños y niñas. Sean Bratches, director general de Operaciones Comerciales de Fórmula 1, afirmó que ‘esa costumbre no resuena con nuestros valores de marca y está en desacuerdo con las normas sociales modernas‘.



Esta decisión repercutió en todo el mundo, incluso en Argentina. El Partido Socialista de Río Negro le exigió al gobierno provincial y a los gobiernos locales ‘no auspiciar ni contratar servicios u ofrecer beneficios tributarios a empresas que contraten mujeres con determinadas características físicas como promotoras‘. La medida podría cumplirse durante la primera carrera de Turismo Carretera, en Viedma, el 18 de febrero.

‘Nos gusta trabajar con el cuerpo, aunque a veces es muy sacrificado. Son horas estando parada, con tacos, mucho calor, en lugar donde las condiciones no son las mejores. Me sirve la plata y cuento con eso para vivir, a pesar de que soy instructora en varios gimnasios y la mayor parte de mi semana la dedico a eso‘, agrega Caballero.

El presidente del partido rionegrino, Paolo Etchepareborda, presentó en 2017 un escrito en donde considera que estas prácticas son ‘violatorias de la Ley Nacional N° 26.485, por ser discriminatorias, sexistas y de violencia simbólica e institucional contra la mujer al tener primordialmente una función meramente ornamental y sexista‘.

‘En el camino de eliminar la violencia hacia las mujeres y erradicar los femicidios, es necesario que el Estado comprenda la estrecha relación que existe entre las prácticas de violencia más extremas con los patrones culturales y sociales que son tomados por hombres durante toda su vida y que les hacen creer que las mujeres son objetos de los cuales pueden disponer‘, advirtieron.

‘Jamás sufrí acoso ni tuve propuestas fuera de lugar. Hace años que muchas chicas trabajamos en las diferentes categorías del automovilismo. Recibimos piropos, nos invitan a salir pero nunca debí pararle el carro a alguien por haberse pasado de la raya. Nosotras trabajamos a través de agencias, que nos contratan directamente. Nos controlan en el hotel, las horas que dormimos y cómo nos alimentamos‘, sostuvo la joven santafesina.

En Rosario, luego de que se conociera la noticia, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer solicitaron que en las competencias automovilísticas locales se imite la decisión de la F1. Sofía Botto, representante de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), dijo que ‘la decisión de la Fórmula 1 es acertada y acorde a los tiempo que vivimos. Esperamos que esta iniciativa se vaya repitiendo en ámbitos locales‘.

Botto agregó que ‘se va a ser un pedido formal al Autódromo Municipal para que ya desde la próxima competencia se aplique esta medida, para luego seguir con otras cuestiones muy naturalizadas que tienen a la mujer como objeto.

‘El prejuicio que se tiene hacia las promotoras del automovilismo es muy grande. Cuando me ofrecieron trabajar me lo replanteé bastante. Yo soy mamá. Tengo un hijo de 5 años. Y laburar como promotora me da la libertad de poder elegir los días para trabajar y así pasar más tiempo con él. A medida que pasó el tiempo y conocí ese mundo, me di cuenta de que estaba equivocada y nada era como lo pensaba. Creo que los límites lo pone cada uno‘, explica Belén Matus, de 25 años, oriunda de Villa Ballester, Buenos Aires.

Matus también sostuvo que ‘a lo largo de 2017 conocí muchísima gente del automovilismo. Mecánicos, pilotos, ingenieros o mismo los dueños de los equipos. Nunca tuve ninguna propuesta rara y mucho menos acoso de parte de alguien‘.

El ex dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, se mostró en contra de la decisión de Liberty Media (nuevos dueños de la categoría) de quitar a las promotoras de los circuitos. ‘A los aficionados les encanta el glamour. Estas chicas eran parte del espectáculo. No puedo entender cómo puede ser ofensivo para alguien el hecho de que haya una chica guapa con un número delante de un coche de Fórmula 1?.

‘¿Si hay prostitución? No lo sé, yo no lo vi. Nadie me ofreció dinero para acostarse conmigo. Si lo hubiera o si existiesen chicas que trabajan de eso tampoco encuentro el motivo para estar en contra. La época de ’poca ropa’ ya pasó. Hoy tenemos vestidos o calzas ajustadas que nos cubren todo el cuerpo. No creo que las promotoras seamos cosificadas‘, concluyó Caballero.

