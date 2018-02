Marcelo Bonelli sobre el sanatorio donde murió Débora : “Tratan de embarrar la cancha”

Marcelo Bonelli dedicó este sábado el editorial de su programa de radio a hablar de la muerte de su compañera Débora Pérez Volpin. No sólo la recordó y repitió lo ‘excelente mina‘ que era, sino que también pidió que el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde el martes falleció la periodista y legisladora mientras se hacía una endoscopia, deje de ‘empiojar la cosa‘ y ‘embarrar la cancha‘. El viernes desde la clínica dieron la versión de que padecía una ‘hepatitis importante‘ e ictericia.

‘El fallecimiento de Débora Pérez Volpin ocurrió en circunstancias, como dice la familia, que se tienen que aclarar. Sin ningún preconcepto, se tiene que aclarar por qué murió Debora‘, arrancó Bonelli en su programa ‘Sábado tempranísimo‘, de Radio Mitre‘Más allá de esas versiones antojadizas y no oficiales de la clínica, lo concreto es que Débora estaba sana, que tenía un problema, por eso se internó, pero no un problema para fallecer y morirse al otro día‘, sostuvo.

Y prosiguió: ‘Lamentablemente se fue a hacer un estudio y murió. La familia tomó una decisión muy correcta, pero muy dura, que es decir ’vamos a investigar’. La otra es quedarse con lo que dijeron los médicos, que no dijeron nada‘.

Además, Bonelli consideró: ‘Los médicos después que falleció estuvieron diez minutos con los familiares y dijeron incoherencias o cosas como diciendo que esto es incomprensible. Se murió por algo concreto y la clínica, que ahora lanza versiones para tratar de empiojar la cosa, desde el minuto uno en vez de decir las cosas tal como son, dijo cosas muy muy vagas. Por eso todos estamos dolidos y queremos que la cosa se esclarezca‘.

El periodista mostró su respaldo a la posición de la familia de Pérez Volpin: ‘Ayer (por el viernes) estuvo muy bien Enrique ’Quique’ Sacco, que es su pareja, cuando habló en el momento en que iban a trasladar su cuerpo a la Chacarita. Dijo que no es ni venganza ni nada, es saber qué pasó‘.

En el programa de radio, además, remarcaron que el gastrenterólogo que hizo la endoscopía, Diego Ariel Bialolenkier, ‘desapareció‘. Esta semana trascendió que el médico, de 36 años, cerró sus redes sociales.

Fue la anestesióloga, Nélida Puente, la que le comunicó el martes a la familia que la periodista había fallecido. Ella se presentó en la comisaría 23 de la Ciudad de Buenos Aires, donde el periodista deportivo Enrique Sacco, pareja de Pérez Volpin, radicó la denuncia para que se investigue por qué murió.

El editorial de Bonelli se dio luego de que fuentes de La Trinidad aseguraran que la periodista padecía hepatitis, que tenía líquido en la cavidad abdominal, ictericia, un principio de hipertensión portal y derrames en el tórax. El sanatorio no aportó imágenes de la endoscopia a la causa y se dijo que no llegaron a tomarlas.

‘La clínica el día martes a última hora dio un comunicado escueto donde no aclaraba absolutamente nada‘, advirtió Bonelli.

‘Ahora, ayer (por el viernes) a la noche tiró una versión que parece más para empiojar la investigación o para autojustificarse. Si efectivamente Débora tenía algo antes (el equipo del sanatorio) tendría que haberlo dicho el día martes. Además, si vos tenés hepatitis no es que te morís al otro día, la tratás a la hepatitis. La clínica tiene que ser un poco seria e informar, y prestarse al requerimiento de la Justicia y no tratar de embarrar la cancha‘, cuestionó.

‘Estamos todos muy golpeados. La Justicia hasta ahora ha actuado bien y rápido. Esto se tiene que aclarar. Hay elementos que también llaman la atención. Por ejemplo, que no se encontraron las imágenes de la endoscopía‘, agregó el periodista en el editorial.

‘Debora era un ser de luz, esas personas que donde iban dejaban algo en el corazón de los otros. Ha sido una excelente madre, compañera, periodista, conductora, amiga. Ya lo dije varias veces, pero básicamente la calificaría como una gran mujer, una gran mina. Era realmente fabulosa‘, aseguró Bonelli.

En la medianoche del martes, horas después de que se conociera la noticia de su muerte, Bonelli twiteó un mensaje de despedida: ‘Te voy a extrañar mucho @deperezvolpin. Fuiste una gran amiga y compañera leal. Solo quiero llorar. Fuiste y sos un ser de luz. Siempre‘.El periodista se mostró también notoriamente triste al hablar de la muerte de su compañera en sus programas de televisión: ‘Arriba argentinos‘ y ‘A dos voces‘, de TN.

La de Bonelli no fue la única duda sobre el accionar del sanatorio y del equipo que atendió a Pérez Volpin. A partir de la denuncia de Sacco en la comisaría 23, el miércoles se realizó una autopsia y detectaron que había lesiones en el estómago y el esófago.‘Está claro que Débora ingresó sana, sin ninguna patología declarada y sin ninguna situación severa y en menos de 15 ó 20 minutos falleció de una manera muy crítica‘, aseguró Diego Pirota, representante legal de los familiares de la periodista. Afirmó también que no tiene dudas de que las lesiones fueron provocadas por la endoscopía.‘Si la lesión fue por falta de prudencia, por un error involuntario o por el mismo procedimiento, lo desconozco, pero existió. Si se ve un sangrado hay una lesión. No tengo dudas de que algo sucedió‘, afirmó. ‘Si no hubo mala praxis, (los miembros de su familia) lo van a aceptar. No se busca venganza ni un responsable porque sí, se quiere saber lo que pasó‘, sostuvo.