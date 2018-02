Con Fortuny, Argentina XV aplastó a Chile

Selección argentina de rugby Argentina XV, con el salteño Diego Fortuny entre sus titulares, vapuleó este sábado a Chile por 57 a 12 en la segunda fecha del torneo de la Americas Rugby Championship, en un encuentro disputado en el estadio Agustín Pichot de Ushuaia.

El primer tiempo tuvo un equipo argentino superior en el scrum, vía por la que logró el primer try del partido a través de Santiago Portillo y luego un try penal.

Otra conquista de Tomás Videla y la puntería de Juan Cruz González, le dieron la ventaja de 24 a 5 al equipo local con la que se cerró la primera parte.

Pese al tempranero try de la visita, Argentina XV no se desesperó, de a poco fue imponiendo su superioridad y con una seguidilla de tries, redondeó un amplio resultado final.

El hooker de Universitario cumplió una buena actuación y suma fichas para también ser tenido en cuenta como titular en el resto de la competencia.

Gran clima en el sur

Un gran marco de público acompañó al combinado nacional en Ushuaia, una ciudad que no está acostumbrada a recibir grandes eventos deportivos.

Sin embargo, Argentina XV ya fue local ahí el año pasado. Ante Brasil fue el primer partido oficial de un seleccionado nacional allí. “Les pido públicamente que, si tenemos un buen desempeño, vuelvan a tenernos en cuenta para 2019”, bromeó la gobernadora Rosana Bertone.

“Es muy importante para nosotros. Nos permite mostrar las bellezas naturales de Tierra del Fuego. Nos gusta el rugby. Estamos acostumbrados a vivir encerrados y esto nos permite combatir el sedentarismo. Me gustan los valores que transmite, solidaridad y trabajo en equipo; ayuda a conocer al otro. Incorporamos el proyecto de Espartanos a la cárcel y nos dio muchísimos resultados”.

Para la UAR, según indicó el diario La Nación, la expansión hacia el sur es estratégica.

En 2017, Argentina XV jugó también en Comodoro Rivadavia y este año estaba estipulado un test-match de los Pumas en Trelew, que se frustró por cuestiones operativas. “Tuvimos un gran apoyo del gobierno local y encontramos un lugar que nos permite ampliar las fronteras del rugby argentino”, justificó Carlos Araujo, el presidente de la UAR. “Esta dirigencia está alineada en llevar el rugby a todos los rincones del país. No se pudo hacer el partido en junio, pero apuntamos a uno similar en 2019”, anticipó.

No fue hasta mediados de los ochentas cuando comenzó a ser jugado organizadamente en este lugar. Su auge se debe a Carlos Cali Ríos, jugador de Universitario de Córdoba que llegó en 1984, a los 24 años. “No conocía a nadie. Lo primero que hice fue preguntar dónde podía jugar al rugby y me mandaron a donde hoy está el estadio. Ya existía Ushuaia RC, pero sin lugar físico y casi sin jugadores. Eran unos vándalos. Empecé a reclutar en todos lados, en las fábricas, y así fue creciendo”, recordó. Luego, Ríos fue el primer presidente de la Unión de Tierra del Fuego.