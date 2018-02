San Antonio pretende expandir su dominio en el valle

Villa San Antonio, único líder de la Zona 6, intentará cobrarse una nueva víctima, esta vez en el Valle de Lerma, donde visitará a Massalin y Celasco, a partir de las 17, por la tercera fecha del Federal C.

La villa, en caso lograr la victoria, tendrá la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima de las posiciones, ya que suma el puntaje perfecto, ganó en sus dos presentaciones y va por la tercera.

Los dirigidos por Martín Martos todavía no pudieron brillar en plenitud y demostrar todo el potencial que disponen. El partido pasado frente a La Merced le costó más de la cuenta apoderarse de los tres puntos.

En esta oportunidad el técnico de la villa, implementará una variante en el medio campo, Martín Chiaraviglio ingresará por Farid Aguierre.

Martos intentará darle a su equipo mayor contención en el circulo central.

Con respecto a Massalin, Daniel Solaligue apostará por el mismo once que cayó con Villa Primavera (1 a 0).

El cuadro vallisto demostró que se hace fuerte de local, puede incomodar y ganarle a cualquier rival.

San Antonio, el gran candidato a luchar por el ascenso, deberá mostrar y justificar porque es el líder absoluto, mientras que los dueños de casa tendrán la posibilidad de romper la sequía y lograr su primera victoria en el torneo.



Los equipos:

MASSALIN SAN ANTONIO

A. Valle M. Pegini

P. Casas F. Girón

C. Guanca L. Velázquez

H. Barrientos N. Esquiú

M. Sánchez F. Rojas

F. Báez M. Chiaraviglio

F. Guanca M. Campos

I. Korman E. Cáceres

E. Delgado L. Silveira

D. Rodríguez P. De Pauli

L. Cruz M. Vicedo



DT: D. Solaligue DT: M. Martos

Estadio: Alejandro Massalin

Árbitro: Juan Ruiz

Hora de inicio: 17