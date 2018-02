Schmitt quedó a un paso, en los JJOO de invierno

El argentino Matías Schmitt, que se metió a última hora en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, quedó eliminado en la madrugada de este sábado en la prueba de snowboard slopestyle, aunque por momentos estuvo cerca de las plazas que daban acceso a la final.

Después de haber estado entre los seis primeros de su serie, aunque terminó en octava posición la primera de sus dos bajadas, al final fue decimosegundo en su grupo, y vigesimocuarto en el cómputo general, cuando sólo doce pasaban a la final del domingo.

Schmitt abrió la participación argentina en los Juegos, donde compiten otros seis compatriotas, pese a ser el último en llegar.

“Se vivió un clima muy intenso. Me llegaban mensajes de aliento desde Argentina, mucho amor de mi familia, de mis amigos, de mi novia. Vivimos una experiencia inolvidable, con Santiago (Gamen), mi entrenador”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Fue inexplicable. Me quedo sin palabras, no me sale ni qué decir de lo agradecido que estoy de estar acá representando a Argentina y de haber vivido toda esta primera etapa de competencia en los Juegos Olímpicos”, añadió.

El snowboarder de 26 años fue octavo en la primera bajada, sumando un total de 50,86 puntos en las seis secciones de su recorrido.

En la segunda, varios fallos le condenaron a caer al 12º puesto, con una puntuación de 20,68.

Schmitt se prepará ahora para el 21 de febrero, cuando competirá en la prueba de Snowboard Big Air. La acción nacional, en tanto, continuará el lunes con las participaciones de Verónica Ravenna (luge) y Nicol Gastaldi (esquí slalom gigante mujeres).

La mejor actuación de un argentino en unos Juegos Olímpicos de Invierno sigue siendo el decimosexto puesto de Oswaldo Ancina en Squaw Valley en 1960.

Gracias al esquí

Cabe destacar que el esquí es el único deporte frío que cuenta con infraestructura de calidad en el país y vuelve a ser la disciplina que más representantes aporta a la comitiva albiceleste. Además hay dos atletas que disputarán su segundo Juego Olímpico. Sebastiano Gastaldi (estuvo en Sochi 2014) y Nicol Gastaldi (estuvo en Vancouver 2010).

El lunes habrá dos pruebas

La delegación nacional participa en diez disciplinas en los Juegos Olímpicos de Invierno. El lunes a las 7.50 será la segunda presentación argentina, de la mano de Verónica Ravenna, a las 7.50 (luge). También este lunes, pero desde las 22.15 será el turno de Nicol Gastaldi, en esquí slalom gigante mujeres.

El martes continúa con Ravenna nuevamete, en luge, a las 7.30. Después habrá presentaciones de la delegación hasta el jueves 22.