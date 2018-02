Juventud Antoniana quiere liderar la revalida

El santo viene en levantada en este 2018, dejó en el camino a Gimnasia en la Copa Argentina donde también está a un paso de ingresar a los 32vos. de final tras su victoria como visitante ante San Jorge de Tucumán y además viene de ganar en la primera fecha de la revalida del Federal A frente a Guaraní de Misiones.

Esta tarde, el equipo de Gustavo Módica visitará a Sportivo Patria, equipo que también ganó en su debut frente a San Jorge, con el objetivo de sumar de a tres para quedar como único líder en la revalida.

Juventud repetirá el mismo equipo que le ganó a Guaraní hace siete días con la dupla en ataque Gustavo Ibáñez-Leandro Zárate, los goleadores del santo en esta temporada.

Sin lugar a dudas que será otra prueba de fuego para el antoniano en una cancha donde la última vez que jugó, igualó 1 a 1 sobre la hora gracias al tanto de Ricardo “Momoto” Gómez, que hoy estará en el banco de suplentes.

Si bien Juventud va por el camino más largo para el segundo ascenso, el objetivo es ser primero en la zona D de la revalida para ingresar a los play off contra los equipos que queden eliminados del octogonal.

El que no viajó a Formosa fue Gustavo “Ring-Ring” Balvorín quien aún no se recupera de su molestia física.

Cabe destacar que para este encuentro estará prohibido el ingreso de público visitante tras los antecedentes entre las barras de Juventud en el partido de Copa Argentina en Tucumán.

Las formaciones:

SP. PATRIA - JUVENTUD

F. Del Riego - D. Pave

F. Turus - A. Bellone

R. Nicola - J. Antunes

H. Cortés - J. Cárdenas

S. Rueda - G. Menéndez

E. De Souza - J. Marín

N. Faccino - J. Iturrieta

N. González - C. More

J. De Felippi - L. Acosta

G. Castillo - G. Ibáñez

H. Troche - L. Zárate

DT: A. Medina - DT: G. Módica



Estadio: Antonio Romero

Árbitro: Jorge Sosa

Hora de inicio: 17