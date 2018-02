Boca buscará esta noche seguir en la cima y sepultar a Temperley

Será como una nueva versión cinematográfica de la lucha épica entre David y Goliat. Boca, sólido líder de la Superliga, aunque con rendimientos que no siempre convencen, recibirá hoy a Temperley, serio candidato a perder la categoría, en el partido saliente de los cuatro que darán continuidad a la fecha 15.

El encuentro se jugará a partir de las 19.15 en La Bombonera, será arbitrado por Ariel Penel y lo televisará la señal de cable TNT Sports.

Boca tiene 34 puntos, y en el reinicio del campeonato luego del receso de fin de año, logró un triunfo ante Colón de Santa Fe (2 a 0) y un empate en el clásico frente a San Lorenzo (1 a 1), con rendimientos que no fueron los del año pasado, quizá porque aún Carlos Tevez no encontró su posición más conveniente en la cancha, en su regreso al club luego de su aventura por el fútbol de China.

Temperley, con apenas 12 puntos, y un promedio de 1,055, que hoy lo haría bajar a la B Nacional, reanudó el año con dos derrotas, ante Atlético Tucumán (3 a 0) y Talleres de Córdoba (1 a 0).

El gasolero es gran candidato a perder la categoría, aunque su entrenador Gastón Esmerado no se da por vencido y anticipó que irá a La Boca con la misión de rescatar al menos un punto.