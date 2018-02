Marcos Milinkovic, a seis meses de la muerte de su hijo: "Estoy vacío por dentro, no puedo recuperarme todavía"

Marcos Milinkovc abrió su corazón. A casi seis meses de la trágica muerte de su hijo Luka, el ex jugador de voley rompió el silencio y dio una cruda definición de cómo son sus días desde el fallecimiento del joven, que tenía 13 años y que se ahogó el 21 de julio del 2017 en el mar Adriático.

"Me pasan un montón de alegrías o tristezas durante el día y el sentimiento que yo tengo no es le mismo de antes", confesó Milinkovic, en un avance del programa "Voy a verte", que se transmite por el canal Verte TV. El actual entrenador del equipo de la UNTREF contó cómo vive y percibe las cosas diarias en una cotidianidad marcada por la ausencia de Luka. "Me causan alegrías y tristezas un montón de cosas, pero no las siento. Estoy vacío por dentro, no puedo recuperarme", admitió.

"Lo más triste de todo es que la gran mayoría te dice lo mismo: el sentido de muchas cosas deja de ser el mismo y es un poco lo que me está pasando a mí", señaló.

Pero, aún en su peor momento, Milinkovic destacó el acompañamiento que tuvo por parte de conocidos y hasta de desconocidos que lo ayudaron a transitar el duelo: "Cuando me pasó esto, una pequeña alegría que tuve fue el apoyo que recibí de gente del voley, y de gente que no conocía y que no tenía nada que ver con el deporte".

Luka Milinkovic, el hijo de 13 años del emblemático deportista argentino, murió ahogado el 31 de julio de 2017 en una playa de Croacia, donde pasaba sus vacaciones. El adolescente había salido de la casa donde se hospedaba con su madre y su hermana con la idea de jugar al básquet con amigos en una cancha cercana, pero, finalmente, terminó por subir a un kayak para navegar por el mar Adriático.

Horas más tarde, un ciudadano esloveno advirtió la presencia de un cuerpo en el agua y pidió una máscara de buceo para acercarse. A pesar de que pudon llevar a Luka hasta la costa y le hicieron tareas de reanimación, el joven falleció.

La autopsia posterior reveló que Luka – que había dado sus primeros pasos como jugador de vóley en el Vojvodina de Novi Sad- sufrió una hemorragia, lo que lo llevó a perder la conciencia y hundirse.

