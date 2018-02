Afirman que los clientes aceptan los aumentos

Que los aumentos de precios siempre resultan incómodos para los consumidores no es un secreto, así como tampoco lo es que si la demanda se sostiene luego de los incrementos, los nuevos valores terminan por imponerse avalados por los propios clientes.

En este sentido se expresó el secretario del Consejo Directivo de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), Oscar Díaz.

En diálogo con El Tribuno, el referente del sector manifestó que "en estos momentos el precio del combustible está enlazado con el contexto internacional", y consideró que "es un precio que refleja las condiciones del mercado".

"Se puede decir que el precio no está teniendo incidencia sobre la demanda", afirmó Díaz y agregó: "No se ve que haya una retracción de la demanda, lo cual quiere decir que el mercado está aceptando el precio".

El secretario de Cecha dijo que llega a esa conclusión porque la convalidación por parte de los clientes "no solo se refleja en la carga, porque evidentemente el combustible tiene una demanda inelástica, sino también se ve en el tipo de combustible que se demanda, porque hay una preferencia de los consumidores por los productos premium", aunque reconoció que influye en esta tendencia que "las petroleras ofrecen promociones".

No obstante, evaluó que "lo cierto es que la gente tendría la posibilidad de bajar de la nafta premium a la súper, lo que le permitiría ahorrar un 10 por ciento y, sin embargo, sigue cargando lo mismo".

"Una cosa es cuando uno le pregunta al consumidor, a quien por supuesto que no le agrada ningún aumento, pero otra cosa es que ese disgusto no se ve reflejado en la carga, ya que siguen consumiendo los productos premium", sentenció Díaz.

Influencia del crudo y el dólar

Consultado sobre el mecanismo de formación de valores del combustible, el referente de Cecha afirmó que "los aumentos en el precio están relacionados con el aumento del barril de crudo a nivel internacional y la diferencia del tipo de cambio, que subió significativamente en el último mes, y eso incide negativamente en los costos de las empresas elaboradoras de combustibles".

Oscar Díaz explicó: "El año pasado el Gobierno había consensuado con las empresas petroleras que se iba a hacer una revisión trimestral del precio del combustible, y se estableció una fórmula que tenía en cuenta el valor de los biocombustibles, el tipo de cambio y el barril de crudo y, en función de eso y de las variables que afectaban a los tres sectores se iba a determinar el aumento o la baja de la nafta y el gasoil".

"El acuerdo se cumplió durante los primeros tres trimestres", reseñó Díaz pero agregó que "en el cuarto, en octubre, el Gobierno consideró que, de acuerdo al valor que tenía el crudo a nivel internacional, estaban las condiciones dadas para que las compañías petroleras pudieran fijar libremente los precios".

Explicó que, de la mano de esta medida se "dispuso la liberación de la importación y exportación de combustibles, lo que implica que cualquier comercializador o distribuidor, si ve que el precio interno sube demasiado, tiene la posibilidad de traer del exterior combustible a precio más barato e introducirlo en el mercado interno".

"Con estas medidas se puso un techo a la posibilidad de aumentar los precios a las compañías de la Argentina", dijo Díaz, y agregó que "la idea era que el precio interno quede ligado al valor internacional, porque el combustible toma como insumo el petróleo internacional".

Al respecto, indicó que "a partir de octubre el barril de crudo empezó a aumentar, no muy fuerte pero sí sostenido. Por otro lado, el tipo de cambio se modificó también. O sea que las empresas petroleras están comprando el barril de crudo más caro en dólares, y además están pagando una diferencia de cambio".

En este sentido, detalló que el precio del crudo tiene una incidencia del orden del 70 % sobre el precio final de los combustibles; entonces, al aumentar el crudo y subir el dólar, sube el precio del combustible.

Sin embargo, consideró que "si baja el precio internacional, se tiene que producir una baja en el precio de las naftas", aunque aclaró que el proceso no es inmediato. "Lo que se hace es esperar a ver si el precio se consolida, es lo mismo que pasa con el dólar", graficó.

Ante la consulta sobre la baja del precio del barril de crudo durante los últimos días, el referente del sector señaló que "si el petróleo baja a nivel internacional, seguramente eso se va a traducir en una baja del precio en Argentina, porque las empresas locales tienen como techo el precio internacional".

Advirtió que "también hay que tener en cuenta que el factor político no es ajeno en este tema; hay que decir que YPF controla más del 50% del mercado y está gestionada por el Estado y, si bien se maneja en forma independiente, eso tiene una limitación porque si empezara a aplicar una política que no va de la mano con la que impulsa el Gobierno, hay que ver qué pasaría".

¿Sube en marzo?

Sobre un eventual aumento del precio de los combustibles a partir de una modificación del impuesto a la transferencia de los combustibles que empezará a regir en marzo próximo, Oscar Díaz consideró que "hoy está vigente un porcentual sobre el precio del combustible y este gobierno volvió a establecer un importe fijo, con el objeto de amortiguar el impacto de los aumentos".

"Según nuestros cálculos, esta variante prácticamente no tendría incidencia porque con los valores actuales del combustible, y el porcentaje de ITC que se está pagando en este momento, es equivalente a lo que se va a pagar a partir de marzo o abril, con lo cual no creo que tenga incidencia, no por lo menos que sea significativa en el precio", aseveró el referente del sector.

Finalmente, estimó que "la evolución del precio del combustible va a depender en buena medida de cómo evoluciona el petróleo y el tipo de cambio, además de otros costos de menor incidencia".

"Es probable que el precio internacional de crudo tenga una senda ascendente, pero no va a haber una disparada", cerró.

Evalúan la producción en áreas salteñas

Directivos de la empresa Pluspetrol presentaron ante el Gobierno provincial un balance de las actividades e inversiones de la empresa en los últimos años, y realizaron una proyección para el 2018.

Durante el encuentro, los empresarios informaron que las principales inversiones previstas en el área consisten en desarrollo de reserva de gas de ciertos pozos mediante la instalación de sistemas de compresión que permitan reducción de presión en boca de pozo, contemplando el manejo de líquidos asociados; la adecuación y optimización de potencias a través del reemplazo e instalación de compresores y la realización de mantenimientos.

Los directivos de Pluspetrol señalaron que la compañía tiene en estudio y evaluación un proyecto de intervención en la Formación Los Monos, cuyo objetivo es evaluar la presencia de areniscas con manifestaciones de gas en el Pozo R-1004 del Yacimiento Ramos, y así poder analizar el potencial de la roca generadora. Sobre este punto, los funcionarios provinciales hicieron especial hincapié, atendiendo a la importancia de conocer y obtener mayores precisiones sobre la presencia del gas de tipo no convencional en la cuenca Noroeste.

Los representantes de la compañía petrolera informaron además que tienen en marcha numerosas actividades en el Yacimiento Ramos, entre las que enumeraron el proyecto de compresión en boca de pozo.

También se avanza con intervenciones de pozos para mejorar la productividad, reduciendo la carga líquida en fondo y asegurando su producción a máximo potencial; y disminuir riesgos de integridad de pozos inactivos parados en forma permanente.

Por su parte, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, informó a los representantes de la compañía sobre el plan de licitación de áreas hidrocarburíferas que prepara la Provincia, poniendo énfasis en la importancia que tienen para Salta los proyectos de desarrollo del sector y las expectativas en torno a las actividades que desarrollan las petroleras en el norte.