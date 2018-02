“Estos cinco años fueron difíciles, pero los más lindos de mi vida”

Cuando nació su hija, Bianca, hace casi cuatro años en Estados Unidos, Agustina Collado (27) se dio cuenta de que sería muy difícil volver a su casa en San Lorenzo. Entonces tomó el peso de lo que había decidido un tiempo atrás. “Para mí era un sueño ir al exterior. La idea era volver a casa pero no salió así. Nada de lo que pasó después fue planeado”, contó a El Tribuno.

Agustina tenía 22 años cuando se recibió de locutora para radio y televisión en la escuela Eter, en Buenos Aires. Apasionada por su profesión y con ganas de mejorar el inglés, viajó a Cleveland (Ohio) con el programa “Au Pair en América”, a principios de 2013. Allí vivió en la casa de una familia que le brindó un auto, cursos en la universidad y un estipendio a cambio de que se ocupara de llevar a los niños a la escuela, los buscara y los ayudara con la tarea.

Nunca se imaginó que el primer fin de semana en esta ciudad del norte estadounidense conocería a quien luego se convirtió en su marido y en el padre de su hija. La amiga de una amiga le pasó el contacto de otra sanlorenceña que vivía en la misma ciudad y la invitó a su fiesta de cumpleaños. Allí conoció a Jason, que trabajaba en una empresa con el marido de la cumpleañera.

“Fue todo muy loco y rápido. Al principio éramos amigos. El me acompañaba a manejar, íbamos a comer y él me traducía los menúes”, contó sobre el primer tiempo. Cuando llegó el momento de pensar en volver -la visa que tenía duraba un año-, estaban muy felices juntos. Entonces Jason le dijo que no se fuera, que se casara con él. “A mí me parecía una locura pero lo hablé con amigas y con mi mamá, que me dijo: ‘Si realmente sentís que estás enamorada, hacelo. Yo voy a ser feliz, si vos sos feliz’”.

Agustina hubiera podido renovar la visa por un año más pero prefirió no arriesgarse a que le tocara una casa en otro extremo del país o a tener una mala experiencia con otra familia. Casarse era la única opción para seguir juntos en Estados Unidos. “Le dije que sí. El casamiento fue muy chiquito. Fueron sus familiares y mi familia miraba todo en directo por una pantalla”.

Un tiempo después llegó la noticia del embarazo. “Lo de Bianca fue hermoso. Todos estábamos felices”, contó. La mamá y el papá de Agustina tenían pasajes para llegar un mes antes de la fecha de parto pero Bianca se adelantó y nació sietemesina. Entonces tomó el peso de sus decisiones: “Estoy en otro país y no puedo volver porque ella nació acá y no la puedo alejar de su papá. Esta es mi nueva realidad y me tengo que hacer cargo”.

Luego de vivir tres años en la fría Cleveland y dos en Jacksonville (Florida), se mudaron hace dos semanas a Colombus, la capital de Ohio, por el trabajo de su esposo. Agustina no se quedó atrás y dentro de unos días comenzará a trabajar como asistente administrativa superior del presidente del banco Huntington. Bianca comenzará la escuela en un colegio a dos cuadras de su casa.

Trabajo apasionado

Agustina siempre se ocupó de no dejar a un lado su sueño de locutora. Por eso, además de su trabajo de oficina para afrontar los gastos familiares se encargó de mantenerse activa frente a los micrófonos. Por ejemplo, en Jacksonville se levantaba a las 5, iba al canal a grabar el noticiero (foto) y a las 8 entraba a trabajar a la Clínica Mayo. Tras salir de la oficina volvía al canal, grababa otro programa y recién pasaba a buscar a su hija por el jardín. Entonces era el momento de volver a su casa y afrontar las tareas del hogar.

“Todos estos años para mí fueron duros: ser madre superjoven, estar en un país que no es el mío con reglas que no conocía y luchar por mis sueños, porque no quiero dejar mi carrera de lado. Se complica pero se puede. Hay muchas mujeres que lo hacen. Es importante acordarse de los sueños que la mantienen a una viva”, reflexionó.

“Creo que en cualquier sentido de la vida se trata de animarse. Una puede ganar o perder, pero siempre aprende y se levanta. Estos cinco años que viví afuera fueron muy difíciles para mí como mujer y como persona, pero fueron los más lindos de mi vida. No me arrepiento de nada. Hay días que son buenos y otros que no, pero hay que seguir... Una se siente tan orgullosa de lo que construye estando sola y lejos, que se hace más fuerte. Hoy soy una persona completamente distinta de la que era cuando vivía en la Argentina y eso fue por la experiencia de vida”, valoró.

Valorar lo propio

Agustina extraña muchísimo a sus familiares y amigos. Además, la comida -es fanática de las humitas-, subirse a un colectivo -allá todos se mueven en auto- y ver las callecitas y las farolas del centro. A pesar de haber detestado siempre a las palomas, ahora las echa de menos en los paisajes urbanos. También extraña los cerros de San Lorenzo: “En diciembre fui a Salta y me sorprendí de las montañas. Toda la vida habían estado ahí pero ahora las miraba con otros ojos y decía: ‘Guau, qué lugar tan lindo donde me crié’”.

Un rasgo que distingue a los latinos es la calidez en el trato, incluso con desconocidos, y eso también es algo que extraña. “Acá eso no existe. Cada uno está en su mundo, tiene su historia y la gente no se mete”, explicó.

Vitamina D y mucho coraje para soportar los inviernos largos

Cuando alguien conoce algo nuevo, todo parece maravilloso. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la novedad deja lugar a la realidad. Eso puede haberle pasado a Agustina, ya que, cinco años después de haber llegado a Estados Unidos analizó con claridad las cosas no tan agradables de su país adoptivo.

“El clima es lo más difícil”, aseguró. “El frío es espantoso y el invierno es superlargo. Seis meses del año son de puro frío, y disfrutamos de los pocos días de verano y primavera que puedan tocar”, dijo.

Contó que la mayor parte del año es gris, con muy pocas jornadas soleadas y que, por eso, la gente tiene que tomar vitamina D, ya que, por la falta de sol, hay mucha depresión y tasas de suicidio altas.

Durante dos años Agustina disfrutó del clima de Florida -el estado con más días soleados de EEUU-, hasta que volvió a Ohio, unas semanas atrás. “Desde que me mudé estoy todos los días vitamina C para no enfermarme, porque el frío es tremendo -entre 10 y 15 grados bajo cero- y vitamina D para no apagarme como el día”, relató.

Además del clima, algo muy distinto a Salta que encontró Agustina en EEUU es que se trabaja muchísimo, quizá demasiado. “Los padres nunca están en la casa. Todo el día se trabaja. Con suerte, el fin de semana es el único momento en que se puede disfrutar algo, pero todo es correr, correr, correr”, describió.

La otra cara del consumo

Agustina reconoció que en EEUU comprar cosas es muy fácil, porque todo se paga en cuotas. “El comprar y el tener cosas es muy accesible, pero hay una contrapartida: rogamos nunca enfermarnos porque es carísimo ir a emergencias, aunque se tenga un seguro de salud”, comentó.

“Las cosas materiales son superaccesibles, pero servicios básicos, como la salud y la educación, no”, explicó. “A mí me gustaría seguir estudiando, pero es tan caro que lo veo casi imposible”, lamentó. “Si hay dos cosas en EEUU que para mí no son buenas es que la salud y la educación son carísimas”.