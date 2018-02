“Yo me defino como mitad orfebre y mitad artesano”

Hay que golpear las manos para que el platero salga a atender. Ubicado en la orilla norte del barrio Hernando de Lerma, sobre una de las caras de la cancha de Juventud, está el lugar donde exhibe sus artesanías, curiosidades y nostalgia Oscar Ceballos; más conocido como “Cocalo”.

Entrar en ese local es como ingresar en un espacio donde el tiempo se detuvo hace al menos dos décadas. Hasta los mosaicos remiten a ese tiempo de los abuelos.

“Esto es algo que está desapareciendo. Alguna vez estos productos fueron de primera necesidad, pero ahora ya no. Entonces la gente viene acá a buscar mis productos cuando hay que regalar para un cumpleaños o algún evento parecido”, dijo Oscar, detrás de la puerta de rejas.

Luego de un “escaneo” general a quien golpea las manos, se decide y deja pasar a los curiosos a su búnker de tesoros blancos. Hay plata y alpaca por todos lados.

En algún tiempo las espuelas, las copas de frenos, los taleros, las yuntas o las rastras fueron herramientas de trabajo indispensables. Con el transcurrir de los años se convirtieron en objetos de lujo, que se transformaron en regalos u ornamentos para los que se visten de gaucho una vez al año.

De cualquier manera, sus productos siguen siendo valorados por el visible y dedicado trabajo artesanal.

Martillos, pulidoras, un yunque y cinceles están desparramados en su taller de trabajo.

Los puñales y facones se destacan. Tiene pocos objetos a la vista, y es porque trabaja más que nada por encargo.

Hay también llaveros, “biqueros”, hebillas para cintos y los ornamentos sueltos de las rastras. Hay cadenas, pulseras, hebillas y hasta las olvidadas promesas de plata que se ponían, tiempo atrás, en las paredes de las iglesias o lugares sagrados como Sumalao.

En medio de ese local de muestra, de unos 6 por 4, con vitrinas añejas y con tajos en los vidrios, se para Oscar y pone todo de su ser a disposición del visitante.

Tosco, con todas las noches a cuestas, pillo de mirada, con la cargada fácil y la risa estruendosa, analiza cada movimiento del comprador.

“Yo me defino como mitad orfebre y mitad artesano. Yo no soy un maestro, soy medio oficial y además tengo que ser buen vendedor”, define Oscar. A continuación, argumenta: “Yo cuando era joven no quería trabajar en esto. Mi papá era orfebre y lo heredó de mi abuelo. Entonces todos apuntaban a que yo debía seguir ese mandato familiar de tercera generación. Y como era un rebelde no quise hacerlo. Entonces me fui a la calle y trabajé de lo que fuera; todo para no seguirle la buena a mi papá”, dijo riendo.

Hizo de todo, lo que incluye vender ropa interior y esmaletes de uñas, luego se hizo policía y militar. Llegó a trabajar de guardaespaldas y encargado de seguridad en un concurrido local bailable de la zona de la terminal.

Hasta hoy se recuerdan las andanzas que tuvo con Vicente “Negro” Minola, con quien hacía “yunta” para miles de aventuras de las que se cuentan en los asados. Las más recordadas son las anécdotas de cuando “afanaban” el Chevy reluciente de su padre para ir a pescar.

“Hay momentos en que uno siente que el cuerpo ya no es el mismo, que las fuerzas se acaban y así fue que volví con mi papá para retomar las enseñanzas de la orfebrería. Lo primero que hay que hacer es mirar. Hay que saber dibujo sí o sí. Luego me ponían a imitar lo que mi papá hacía. Después te daban una tarea para ver cómo avanzabas, por ejemplo, una perilla de bombilla o una copa de freno. Ahí iban diciéndote los errores. Dedicaba todo mi tiempo. Cuando ya estuve canchero, ya me dieron tareas más grandes y con plazos. Después si ponés tu creatividad a trabajar, a pensar cosas nuevas, empezás a crear. Yo tengo biqueros revolucionarios, bombillas con punta o cucharas especiales para la yerba”, comentó.

Oscar también guarda cosas antiquísimas, como espejos, un pingüino de unos dos litros con aires barrocos, cruces de hace dos siglos y poncheras de metal que son definitivamente de otro tiempo.

Su papá se llamaba Humberto y su abuelo era Escolástico Ceballos, quien supone que vino de algún pueblo del norte provincial y se instaló en Salta. El taller del padre estaba en la calle Pellegrini y ahí aprendió lo que hoy le da el sustento para vivir.

El hombre mira lo que muestra y se da cuenta de que mucha de su historia familiar están contenida en esa máquina del tiempo.

“Se hacen coronas, resplandores, bastones para vírgenes y santos”, dice su folleto, pero aclara que le pueden encargar cualquier diseño. “Lo que me pidan se puede negociar. Ahora estoy haciendo una pieza de plata con un escudo de San Lorenzo para un regalo especial. Es caro, pero para siempre”, aseguró. Hay un estoque, pedido especial, con doble filo y una empuñadura de película tipo “James Bond”.

El hombre tiene cuatro hijos y ahora es él quien enseña. “Hay uno que tiene la habilidad, pero no consigo que me haga caso y se ponga a trabajar en esto. Se escapa y me hace acordar mucho a mí”, contó a las carcajadas.

“Muchas veces me ofrecieron irme a un local más céntrico, pero todo lo que hay que pagar más el trabajo del traslado me hace desistir. Yo estoy feliz con lo que vendo y aquí creo que voy a seguir”, dijo.

En Lerma 626 Oscar recibe todos los días a los que se acercan a curiosear, ver precios o simplemente a charlar. Pasan todos los que golpean las manos y esperan a ser analizados.

Un fotografía muy especial

Oscar Ceballos tiene otra antigüedad que resulta, para hoy, una curiosidad: pilas de fotos en papel. Guarda muchas y sueltas. No están en una caja, sino que andan desparramadas por los anaqueles de objetos que están a la venta.

Las sacude un poco para sacarles el polvo y las muestra al fotógrafo de El Tribuno. Pescas, asados, trofeos y amigos son su orgullo y forman parte de su historia de vida.

Pero hay una fotografía especial, en un portarretratos de plata muy trabajado y de un tamaño considerable. En la imagen aparece una chica joven y sonriente. Él la mira, la toca, hace un silencio (el único de la entrevista) y toma coraje para hablar.

“Esa es mi hermana, Sonia. Ella era la verdadera orfebre, la creativa, la más dedicada a este oficio. Con ella salíamos a los pueblos del interior, a las fiestas patronales a instalar nuestro puesto de venta. Como no siempre nos iba bien, cuando las ventas estaban flojas, nos escapábamos de los gentíos y nos íbamos de pesca. Disfrutábamos estar juntos e hicimos muchas travesuras. Lamentablemente, por una mala praxis, murió y yo siento mucho su ausencia”, dijo Oscar.