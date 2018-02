“El Gobierno tiene una política demasiado gradualista para implementar cambios”

Aunque ve que el Gobierno nacional va en el sentido correcto tras el objetivo de corregir el déficit fiscal y reducir la inflación, el contador público, especialista en finanzas, Marcelo Ferreyra considera que los cambios aplicados en la economía son lentos y que, por lo tanto, se verán también crecimientos lentos.

¿Qué pensó cuando el Gobierno anunció que corregía las metas de inflación para este año?

El anuncio del cambio de las metas de inflación indudablemente que no ha caído bien en el mercado, porque lo que fijan las metas de inflación son las expectativas que tiene el mundo económico sobre la marcha de la economía. Eso va a traer aparejado indudablemente una inflación un poco más alta y un tipo de cambio nominal más alto. O sea que, si bien vamos a seguir -esperemos- en un proceso de desinflación, la expectativa sobre la inflación es más alta que antes de la modificación de la meta.

¿Por qué esto funciona así?

Fundamentalmente porque le saca credibilidad al Banco Central, porque se ha metido un poco la mesa chica del presidente Mauricio Macri en la cocina del Banco Central. Muchas veces se habla de una cierta pérdida de autonomía que no es bien vista por el mercado y eso va a provocar, indudablemente, que si antes teníamos prevista una expectativa de inflación de alrededor de 17 puntos y medio, muy seguramente tengamos una inflación del 19 o 20 por ciento para el 2018.

¿Cómo influye esto en el dólar?

También se ha corregido la expectativa del tipo de cambio. Hoy los futuros de dólar están marcando alrededor de 23 pesos por dólar a fin de año, y llevan para arriba las variables nominales, que son muy molestas para la población.

Argentina tiene un desequilibrio macroeconómico en torno al PBI y, si buscamos la raíz del problema, nos encontramos con el gasto público que en los últimos 12 años ha pasado, de un valor de aproximadamente 25%, al 42 o 43 % del PBI. El gasto público hoy, como a lo largo de toda la historia de la Argentina, sigue siendo el origen de todos los problemas y genera el déficit público, que es el tamaño del Estado en relación con la economía.

Entonces, hoy esos guarismos son muy alarmantes y el Gobierno ha decidido un camino, por demás gradualista para mi gusto, para solucionar los problemas. Esa política gradualista que tiene el Gobierno para implementar cambios tiene como contracara un crecimiento también gradualista.

¿Cómo ve la negociación de paritarias?

Acá hay una dominancia de la política sobre la economía para la toma de las decisiones. Yo creo que más allá del cambio de un punto o dos más en las expectativas de inflación para el corriente año, no va a ser tanto el problema de las paritarias como otros ingredientes que tienen que ver más con la Justicia, con cómo está avanzando sobre el comportamiento de algunos sindicalistas. Yo creo que las paritarias van a estar manchadas más que de costumbre por cuestiones no solamente económicas sino políticas y eso las va a entorpecer bastante.

¿Cómo repercute toda esta situación en Salta?

En materia inflacionaria el noroeste no salió tan mal parado como otras regiones. Un dato que le interesa a la gente es cómo viene creciendo el nivel de actividad en términos de cantidad de empleo, y se viene creando empleo en Argentina en los últimos meses. En el último año y medio, mes a mes, se ha ido acelerando la creación de empleo. Si bien la tasa de desempleo está en el orden del 8% y va a seguir en esos niveles, el tema está en que hay cada vez más gente que se lanza a buscar empleo, y eso hace que la tasa de desempleo no se mueva pero sí se está creando empleo. En Salta, con un tipo de cambio nominalmente más elevado, podría ser que empiece a mejorar un poquito la economía regional, que es dependiente del tipo de cambio. El tipo de cambio venía muy atrasado y, con este movimiento de las últimas semanas ha recuperado un 50% del atraso que arrastraba. Puede ser, para todo lo que son economías regionales, que un tipo de cambio más alto beneficie, porque están muy vinculadas a la exportación. Por esta razón la corrección brusca en el tipo de cambio que vimos en los últimos días corrigió la mitad del atraso, pero todavía sigue desajustado.

¿Cree que es conveniente que el Gobierno permita que se escape un poco más el dólar?

Es bueno mencionar que estamos con un régimen de flotación del tipo de cambio. O sea que, más allá de que el Gobierno puede llegar a comprar o vender un poco a través de los bancos oficiales, no es de su interés que esa flotación sea demasiado sucia. Al Gobierno no le molesta que haya un tipo de cambio más alto porque el tipo de cambio real viene bastante atrasado. A este factor hay que tomarlo como un bien más de la economía, y es un bien que viene atrasado y no es posible que tengamos un tipo de cambio al nivel que teníamos con la inflación que tuvimos durante el 2017, o sea que era un precio que se tenía que corregir. Lo que sí tenemos que esperar, y esto es bueno que la gente lo sepa, es que el tipo de cambio nominal va a estar más ajustado a la evolución de la inflación.

Creo que la volatilidad del dólar va a ser ahora bastante más abrupta, porque va a estar directamente vinculada con la evolución de la inflación, por lo que creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir con un piso de la moneda estadounidense un poco más elevado.

Si bien viene ahora un alivio en marzo y abril, con la liquidación de los exportadores que pueden amortiguar un poco la suba del tipo de cambio, lo cierto es que no es normal que la economía venga tan atrasada, con una inflación como cerró el 2017 en el 24,8 por ciento. Los buenos datos son que hace mucho que la Argentina no tenía dos años de crecimiento consecutivos y, en 2018 vamos a tener otro crecimiento económico.

Es bueno recalcar que el 2017 arrancó con casi 37 por ciento de inflación y el 2018 está arrancando con una inflación acumulada de lo que fue el 2017, de menos del 25%. Es muy positiva la disminución de la inflación, pero este año vamos a tener un índice de precios, esperemos, que menor que el de 2017, pero no con una baja tan abrupta. Y, seguramente el tipo de cambio va a ir acompañando a la inflación.

¿Qué previsiones económicas debe tomar el ciudadano común este año?

En primer lugar hay que decir que lo peor que puede hacer hoy la gente es quedarse con el dinero en el bolsillo. Si la gente pudiera educarse en el consumo, sin lugar a dudas le conviene stockearse un poquito en bienes de consumo diario, sin que estas medidas los lleven a consumir más.

Y después, aquel que tenga la posibilidad de ahorrar un poquito tiene que estar observando las letras del Banco Central por ejemplo; salir de la comodidad del plazo fijo e ir a una letra del Tesoro, a bonos de corto plazo, a un fondo común de inversión, que invierte en letras y componentes que tienen muy baja volatilidad. Con hacer eso ya está haciendo mucho más de lo que en su vida hizo yendo a un banco, a una caja de ahorro o a un plazo fijo.

También hay que recalcar que, sin ningún histerismo, la economía argentina va a seguir creciendo, tal vez con menos inflación que el año anterior. Se viene ganando competitividad de a poco con lo que ha sido la reforma fiscal; pero el tema acá es la gradualidad que, a mi gusto personal, es demasiada para lo que uno esperaba para llevar adelante algunos cambios que modifiquen la economía del país de manera más progresiva, más acelerada.