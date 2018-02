“El precio de la nafta se va a amesetar hacia mediados de año”

¿Qué factores influyen en la formación de precios de la nafta, tanto a nivel mundial como en la Argentina?

En principio, al haberse liberado el mercado, a grandes rasgos se podría decir que la formación de precios es similar a la de cualquier lugar del mundo donde se está refinando el petróleo.

En la Argentina, hasta que apareció este problema de la crisis de producción por los controles que introdujo el gobierno anterior durante 12 años, la Argentina era un país productor e incluso exportador de nafta. Pero eso cambió y pasamos a ser un país importador.

Entonces, fundamentalmente la producción -que es básicamente la parte de refinación- está condicionada al precio del crudo internacional, pero además las empresas están orientadas a una tarea previa a la producción que es la exploración de nuevos pozos, o de posibles nuevas fuentes, y eso tiene un costo bastante elevado, por lo que las empresas buscan que esa financiación y la futura exploración sean cubiertas a partir de los precios.

¿A qué se debe esta maniobra?

Básicamente tiene que ver con que son costos elevados y el financiamiento interno, dadas las tasas de interés elevadas, es caro. Y, por otra parte -esto es una apreciación mía-, probablemente las empresas no querrían financiarse con créditos internacionales por la volatilidad de nuestra economía, porque si de acá a dos años cambia el gobierno y cambian las reglas de juego, se enfrentan a una enorme deuda en dólares con condiciones que no conocen. Entonces, las empresas se apoyan en el precio de la nafta como recurso para financiar esta tarea de la exploración. Esto es caro y las empresas estarán buscando, no como única pero sí como la forma más importante, financiarse con el precio.

Además de eso hay un componente importante, que es la importación: si tenemos, como ya ha pasado, que el precio del barril viene aumentando, eso necesariamente impacta sobre el precio que cobran las empresas por el refinado. Esto, más allá de que la producción de este y otros bienes, pero sobre todo este, tienen conexión con lo que pasa con el precio del dólar; si acá estamos produciendo algo cuya materia prima es importada, necesariamente al aumentar el precio internacional, eso se vuelca al precio interno y, si sube el dólar, también. O sea que son dos las cosas que condicionan: el precio interno del petróleo, que es importado, previo a la etapa de refinado; y, además, sube el tipo de cambio, que es la manera en que transformamos el precio internacional al precio interno.

La producción local aún no aumenta porque se necesita explorar nuevos pozos, y los recursos recientemente hallados en Vaca Muerta todavía no funcionan en pleno, por lo que ese recurso tampoco puede balancear aún la pérdida de los pozos. Habrá que esperar a que aparezcan nuevos pozos para que se normalice la situación.

Especialistas del sector anticiparon que en marzo, cuando entre en vigencia la Reforma Tributaria, también va a tener un impacto en los precios de los combustibles, que van a volver a subir a partir de los cambios en el impuesto a las transferencias de los combustibles...

Claramente que también hay un componente muy importante en el precio de las naftas, que son los impuestos. Entonces, en la medida que estos se modifiquen para arriba o para abajo, impacta también en el precio final de la nafta.

¿Qué horizonte ve para el precio de la nafta en la Argentina?

Sin ninguna duda, de manera más intensa o más suave, pero es inevitable que estén conectados los precios de la nafta y el dólar. Sin embargo, yo no me imagino un horizonte de una escalada de precios del dólar indefinida. Creo que hay un reacomodamiento que se explica por varias razones, pero que va ser transitoria la suba que estamos observando.

Pienso que se van a amesetar los precios hacia mediados de año probablemente, y eso creo que lo va a incluir al dólar. De todas maneras, hay que olvidarse ya de un dólar a 17 o 18 pesos, creo que el escalón del dólar a 20 va a mantenerse y que a fin de año es probable que suba más o menos en los términos de la inflación, porque es conocido que el Gobierno no quiere un dólar atrasado. Y eso necesariamente va a implicar que los precios del combustible van a estar acompañando ese ritmo y, por supuesto, habrá que ver qué pasa con el crudo a nivel internacional.

En los últimos días se había visto una baja sostenida del precio del crudo a nivel mundial, tanto de las categorías Brent como WTI, que son los de referencia, pero esa baja no impacta aún en el precio local. ¿Cuánto tiempo debe sostenerse una baja de precio del crudo para que esos valores se trasladen a los combustibles en Argentina?

Sin ser especialista en el tema, me imagino que tiene que ver con que las empresas querrán tener una noción de la tendencia, ya que no se manejan por subas o bajas circunstanciales, sino que tratan de ver cómo es la tendencia y, sobre esa base, se definirán cambios.