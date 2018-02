Juventud Antoniana revalida su buen presente

¡Que no se corte! Juventud Antoniana revalidó su buen presente y logró cosechar su segundo triunfo consecutivo, al derrotar en Formosa a Sp. Patria por 2 a 1, en la segunda fecha de la reválida, que lo dejó como único líder de la zona D.

Cuanto valor tienen para el santo los tres puntos que consiguió fuera de casa, superó a un rival con el que compartía la punta y sacó una pequeña diferencia.

En cierto que todavía resta mucho por recorrer, pero Juventud transita por el camino correcto y se ilusiona.

El equipo de Gustavo Módica está obligado a salir primero en su grupo, donde se enfrentarán todos contra todos y solo uno clasificará a los 16avos. de final, de los play-offs, en busca del segundo ascenso a la B Nacional.

Es innegable el buen presente del santo, no solo en el Federal A está derecho, también lo disfruta en Copa Argentina.

Juventud supo aprovechar la precisión a pocos minutos del inicio del partido (13’), Lucas Acosta, con gran jerarquía, le sacó réditos a un centro que llegó por la banda izquierda y definió de cabeza. Golazo del hábil volante antoniano.

Con la mínima ventaja a favor, el santo intentó resguardar el resultado y ampliar la ventaja de contra pero no lo pudo sostener, a un minuto que finalice la primera mitad, Francisco De Souza convirtió la igualdad para los formoseños.

En el complemento, Juventud se mostró paciente pero decidido a buscar la victoria.

Módica movió el banco de suplentes y mejoró la producción de sus dirigidos. Un claro acierto del técnico antoniano fue ingreso de Yony Angulo, quien no tardó mucho para decir presente, a los 39 minutos capturó un centro cruzado de Gonzalo Méndez y exigido la mando a guardar para decretar el 2 a 1 definitivo.

El saldo negativo para técnico santo fue la inesperada lesión de Carlos Ramadán, quien ingresó cuando el partido llegaba a su fin, pero luego de un cruce tuvo que dejar a su equipo diezmado.

Juventud, con una gran efectividad, logró quedarse con su segunda victoria consecutiva y revalidó su presente, aunque no tendrá mucho tiempo para festejar ya que el jueves, a las 22, recibirá a San Jorge en el Martearena.

El resultado:



SP. PATRIA 1 JUVENTUD 2

Del Riego D. Pave

F. Turus A. Bellone

R. Nicola J.P. Antunes

H. Cortés J.P. Cárdenas

S. Rueda G. Menéndez

E. De Souza J. Marín

N. Faccino J. Iturrieta

N. González L. Acosta

J. De Filippi C. More

G. Castillo G. Ibáñez

H. Troche L. Zárate



DT: A. Medina DT: G. Módica

Goles: PT: 13’ Lucas Acosta (JA,) 44’ Francisco De Souza (SP). ST: 39’ Yony Angulo (JA).

Cambios: ST: 14’ Claudio Acosta por Marín (JA), 26’ Yony Angulo por Ibáñez (JA), 41’ Carlos Ramadán por Lucas Acosta (JA). En Patria: Cristian Campozano por Galan Rueda, Alfredo Iker por De Souza y Rodrigo Ramírez por Turus.

Jornada: 2ª fecha - Zona D

Estadio: Antonio Romero

Árbitro: Jorge Nelson Sosa