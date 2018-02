Ni la lluvia pudo impedir la fiesta de la Summer Cup

En un día de locos, que arrancó con nubes, siguió con resolana, hasta que se instaló la lluvia en el segundo día de competencias de la Summer Cup de béisbol, en el diamante de Popeye, la fiesta de los peloteros no se vio afectada por completo, ya que se jugaron tres partidos y casi la mitad del cuarto.

La jornada se abrió con el debut de dos conjuntos salteños: Popeye Negro y Atléticos, donde el equipo verde y amarillo le tiró su experiencia encima de los juveniles espinacas y le ganó por 11 a 1.

Una vez finalizado ese choque, Dolphins de Córdoba se midió con Cachorros, en el partido más parejo de ayer.

Matías Silvera abrió el juego para el tricolor de la zona sur y luego fue reemplazado por José Cancelare. En el conjunto de La Docta se destacó arriba del montículo Guido Monis, el hombre de Ferro que llegó como refuerzo de los cordobeses. Luego fue bien reemplazado por Federico Roble.

Fue un partido muy parejo que se definió recién sobre el final con la ajustada victoria de Dolphins por 3 a 2, para cortarle el invicto al tricolor (que le había ganado a Popeye Bordó en el debut por 7 a 3).

A continuación debía haberse disputado uno de los grandes duelos de Buenos Aires, entre Daom y Vélez pero la lluvia comenzó a tomar su protagonismo.

Los encargados del campo de juego debieron hacer otro esfuerzo por conservar la cancha hasta que el clima mejore y una vez que se despejó, los equipos pudieron salir a la cancha.

El conjunto del Bajo Flores fue muy superior al de Liniers y en el resultado se notó: fue 9 a 0 para Daom, una de las instituciones que se postula como firme candidato al título.

Pasadas las 21, Popeye Bordó y Júpiter se dispusieron a cerrar el telón de la segunda jornada (en principio iban a arrancar a las 19).

Los espinacas, bicampeones defensores del título que se juega en su casa, habían arrancado con derrota esta edición del torneo tras caer con Cachorros, el sábado.

Por eso, quisieron dar vuelta su página, pese a tener una sensible baja como la de Federico Gómez y mandaron a Lucas Ramón como pitcher inicial.

La lluvia, en tanto, volvió a decir presente, pero el clima poco le importó al local que tuvo un gran segundo inning, especialmente en ofensiva de la mano de Jorge Gómez y Exequiel Talevi, entre otros.

Popeye pasó al frente por 3 a 0 y así se mantuvo hasta el próximo período, cuando la llovizna se transformó en tormenta y los árbitros decidieron suspender el juego.

Completan mañana

Los organizadores determinaron que los innings faltantes entre Popeye Bordó y Júpiter se jugarán mañana a partir de las 19 y que algunos enfrentamientos de esa jornada podrían adelantarse.

Al respecto, si es que el clima lo permite, volverán a jugarse cuatro duelos hoy en el predio espinaca ubicado en la intersección de las avenidas Arenales y Bolivia.

A las 10 jugarán Atléticos y Daom; después será el turno de Júpiter ante Cachorros (a las 13); más tarde Vélez y Popeye Negro, que aún no ganaron, se enfrentarán entre sí y cerrarán el día Dolphins ante Popeye Bordó.

Mañana, entonces, el fixture queda conformado de la siguiente manera: Júpiter ante Dolphins (a las 10), Popeye Negro chocará con Daom y, como lo detallaron los organizadores, Popeye Bordó ante Júpiter, completarán su encuentro suspendido anoche.

Las zonas

La Summer Cup es uno de los torneos más importantes del calendario anual del béisbol argentino, ya que cuenta con los mejores equipos del país y en los planteles se encuentran la mayoría de los jugadores de la Selección.

Son ocho los conjuntos que disputan la edición 2018 del torneo organizado por Popeye, divididos en dos grupos de cuatro.

La zona A está conformada por Popeye Bordó y Cachorros (estos dos son de Salta), más los cordobeses de Dolphins y los bonaerenses de Júpiter.

En la zona B, en tanto, están Popeye Negro y Atléticos (los otros representantes de la provincia), además de los equipos Vélez Sarsfield y Daom de Buenos Aires. Esta vez no están presentes Ferro Carril Oeste ni Arias de Córdoba.