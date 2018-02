Acusaciones cruzadas por donaciones que se encontraban en la finca de un concejal

Daniel Chocobar - Cristina Carrazán

Las denuncias y el hallazgo de donaciones destinadas a los inundados en Rivadavia en una finca privada, cerca de Embarcación, provocaron una fuerte polémica y acusaciones cruzadas, en momentos en que los efectos de las devastadoras inundaciones del Pilcomayo y el Bermejo no terminan de pasar.

Según la denuncia, personal de la Policía de la Provincia descubrió en una finca ubicada a 2 kilómetros al sur de Embarcación, colchones, alimentos no perecederos, chapas, plásticos y diversos elementos que debían ser entregados a los inundados de la zona de Dragones, afectados por las inclemencias del tiempo y los desbordes de los ríos.

La denuncia fue motorizada por el concejal de Embarcación Sergio Clavería, quien se presentó en la sede policial de la localidad de Pichanal para denunciar, con fotografías y filmaciones en mano, la maniobra que se estaba realizando.

Por su parte, el concejal de Cambiemos Mauricio Makar asegura que la ayuda se estaba distribuyendo y que en ese lugar se habían puesto a resguardo las donaciones porque había parajes a los que no se podía llegar.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social confirmó que la ayuda había sido enviada desde Nación para los afectados y que tenían completo conocimiento de que las mercadería había sido puesta a resguardo en ese lugar para continuar con la distribución.

Procedimiento

El concejal que disparó la denuncia aseguró: "Para evitar que hicieran desaparecer las cosas yo, personalmente, otros concejales y algunos vecinos nos fuimos hasta la entrada de la finca hasta que llegó la Policía; allí el personal ingresó y constató que había mucho más de lo que todos pensábamos. Colchones, agua mineral, frazadas, plásticos y alimentos no perecederos estaban acopiados dentro de la finca", refirió el edil, quien precisó: "Lo primero que atiné a hacer fue denunciar en la Policía porque a esa hora de la noche no tenía a dónde más recurrir. Pero estimo que las actuaciones pasarán a la Justicia federal".

El concejal Mauricio Makar, en el centro de la imagen, y el concejal Clavería, denunciante, en el centro ganadero de Dragones, donde se recibe la ayuda.

Las estimaciones de Clavería de que la investigación llegará al ámbito federal obedece a que cuando trascendió el hecho, quien se presentó en la finca fue otro edil, el concejal Mauricio Makar de Cambiemos. "Él mismo dijo que la ayuda venía de la Nación para los inundados pero que en realidad se la habían mandado para que él la maneje. Esto es algo totalmente ilógico porque ese tipo de ayuda debe llegar a los municipios o a los concejos deliberantes, en último caso, pero no a una persona en particular, y menos tenerla guardada en lugar de entregarla a los damnificados. Me di cuenta de que Makar no decía la verdad porque los colchones, el agua mineral eran de la misma marca de la que habíamos estado repartiendo en Dragones y que una semana antes había llegado desde Nación", manifestó indignado el edil denunciante.

Clavería también precisó que "la Policía hizo inventario de todo porque trabajaron hasta las 5 de la mañana y seguramente todos los involucrados deberán ir a declarar porque jugar de esta manera con la necesidad de la gente no tiene calificativos".

“Está todo documentado”

Consultado por El Tribuno, el concejal Makar consideró: “La denuncia que se hizo es todo político; el intendente Llaya no aportó ni un kilo de carne para los inundados de Dragones y nosotros habíamos entregado parte de la mercadería que llegó de Nación. Estábamos esperando que baje el agua para llevar lo que falta y yo decidí guardarlo en la finca del señor Luis, porque es un vecino honorable, una persona de bien en la que puedo confiar plenamente”.

Makar confirmó: “La mercadería nos llegó de Nación para que la distribuyamos entre otros concejales porque fuimos nosotros los que hicimos las gestiones. La mercadería llegó a mi nombre y fue enviada por Dinacri, una dirección que atiende los temas críticos del Gobierno de la Nación”.

“No es la primera vez que recibimos ayuda para distribuirla en el departamento San Martín y lo que no queremos es que nadie haga política con esta ayuda. Llaya y otros dirigentes están haciendo eso con los inundados”, argumentó Makar, y precisó: “La mercadería viene de la Nación y quien tiene conocimiento de todo es la Dra. Daniela Vega, encargada de Desarrollo Social de la Nación en Salta. Ella coincidió conmigo en que no a todos los damnificados se les puede entregar, al menos por el momento, la ayuda que llegó porque tenemos que esperar que la situación se normalice. Yo tengo experiencia porque hace varios años que trabajo con esta modalidad”.

Makar explicó: “Cuando comenzó a trascender el tema me presenté en la comisaría y les pasé el listado de todo lo que había guardado en la finca del señor Luis. El lunes tengo que ir a la fiscal y desmiento que se haya hecho algún allanamiento, porque no hizo falta. Tengo todo documentado”.

El concejal Makar entregando parte de la ayuda. Agencia

Comunicado desde Desarrollo Social

La coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniela Vega, informó anoche que la mercadería en cuestión fue gestionada por un grupo de concejales de diferentes partidos políticos de Embarcación.

“Ante la catástrofe suscitada en el norte de nuestra provincia, que son de público conocimiento, el Programa de Emergencias Climáticas envió lo solicitado. Sin perjuicio de que dichos concejales tenían a su cargo la distribución, estos informaron oportunamente que, por una cuestión logística, una parte de la ayuda enviada por Nación iba a ser puesta a resguardo en un galpón de propiedad del señor Rubén Luis. Ello a la espera de poder ingresar a zonas que se encuentran sin posibilidad de acceso y así poder llegar oportunamente con la asistencia a la totalidad de los damnificados. Es importante hacer notar que dicha mercadería debe ser entregada, bajo firma del beneficiario de un acta que se labra oportunamente. Luego esa entrega es rendida y auditada por la autoridad”, señaló Vega.