Balcarce: Comerciantes afirman que se vende menos desde que no hay boliches

A casi un mes de que comenzó a regir la nueva ordenanza, el Corredor Balcarce comienza a mostrar una nueva cara. Tanto propietarios de locales que funcionaban como boliches y que se readecuaron a la nueva norma, como dueños de bares y peñas, afirman que bajaron considerablemente las ventas. Algunos sostienen que la pérdida de ganancias llega a ser más de la mitad, y que están próximos a cerrar.

"Estoy fundido, no sé cuánto más podremos aguantar, creo que 2 o 3 fines de semanas más", dice un encargado de uno de los locales que estaba habilitado para funcionar como boliche. No es el único de los que se adhirieron a la nueva norma, y que señalan que no les está siendo rentable. "Muchos estamos viendo si continuamos o no, los alquileres e impuestos son altos. A nosotros la venta nos bajó en un 60%", dijo a El Tribuno otro responsable de los negocios readecuados. Según ambos comerciantes, el paseo se ve cada vez más vacío y las presiones impositivas no suman más que dolores de cabeza. "No bajó en nada el tema de los impuestos, nos cobran como si aún fuéramos boliches, no cierran los números", se quejaron.

Los comerciantes solicitaron mantener en reserva sus nombres por la "delicada situación" por la que atraviesan.

Los números rojos no serían solamente para los exbolicheros, sino también para los bares y peñas. "Estamos vendiendo menos de la mitad. El verano, por lo general, te dejaba ganancias para las temporadas bajas como el invierno", afirmó Juan Castañeda, encargado del bar Bourbon.

Paola Aragón comenta que de las tres peñas que tiene en el corredor, ahora cierra dos durante los días de semana, para abrirlas solo los fines de semana. "Estamos hace diez años y nunca se cerró, antes veníamos de lunes a lunes", dice Paola, y agrega que "es el primer enero que se mostró tan bajo". La comerciante compara sus ganancias a la del año pasado, y señala que en este enero ganó la mitad, mientras que, por lo que ve en lo que va de febrero, la diferencia aumentaría.

Ambos representantes coinciden en que su perjuicio se da porque muchos de los consumidores de los boliches pasaban antes por sus locales a tomar algo. Agregan además que las consultas de los turistas extranjeros por los locales bailables es constante.

Martín Chilo, propietario de Greendog, reconoce la baja en las ventas de enero. "Cayó bastante, cerca de un 30%, pero los gastos fijos también subieron mucho", afirma. También lo relaciona al contexto económico actual. "En vez de salir dos días, se sale uno", grafica.

"Es nomal"

Para Nicolás Avellaneda, subsecretario de Control Comercial del municipio, es normal que se vea menos gente. "Se va a ver menos gente porque estamos trabajando para que se respete la capacidad permitida", afirmó el funcionario. Además, sostiene que "la Balcarce está como cualquier negocio, con días buenos y malos, tiene que ver mucho con la situación económica".

Los empleados que los locales necesitan para atender al público -según los empresarios- es mucho menor. En algunos locales señalan que antes necesitaban hasta treinta personas por fin de semana y ahora funcionan con cinco.

Los locales readecuados llevan bandas en vivo para que las personas puedan bailar. Ellos sostienen que no es algo que se pueda sostener en el tiempo. "Las noches que abrimos tenemos bandas en vivo, pero la banda no puede estar tocando 5 horas. Además de haber pocas bandas, subieron su costo, por la demanda", señalaron exbolicheros.

Además, se quejan que a las 3.30 de la madrugada les cortan la venta de bebidas alcohólicas y les levantan las mesas de las veredas.

Los empresarios

Eduardo Kira, presidente de la Cámara Gastronómica y Hotelera de Salta, señaló que se percibe menor movimiento comercial en la calle Balcarce y expresó preocupación por el futuro del paseo. “Creo que hubiera sido bueno dejar un cierto margen. Tenemos miedo de que desaparezca un atractivo de la ciudad si seguimos a este ritmo”, aseguró a El Tribuno.

El representante de los empresarios gastronómicos y hoteleros también destacó que “no es excesiva la cantidad de divertimentos” nocturnos en la ciudad y que son necesarios para complementar los atractivos naturales de la provincia. Kira además opinó que “no todo es folclore en Salta”. “También hay otros intereses como la gastronomía”, dijo.

Por otro lado, Carlos Eckhardt, presidente de la Cámara de Turismo provincial, consideró que es una buena decisión la de cambiar el rumbo del corredor.

“Como ciudadano, creo que la Balcarce nació con una impronta, pero lamentablemente hubo problemas sociales que corrían a la gente”, sostuvo, en referencia a episodios de violencia que se registraron en los últimos años.

La readecuación

Los comercios habilitados para baile eran siete, según el funcionario municipal, se adecuó la mayoría. “Los que aún no solicitaron la habilitación, es por problemas particulares, situaciones como readecuación del local”, señaló Nicolás Avellaneda.

Los locales que funcionaban como boliches tuvieron que readecuarse a la ordenanza municipal que se aprobó en septiembre del 2016.

La nueva norma limita el baile al 30% de la capacidad del local, y lo habilita solo cuando hubiera un espectáculo público. “Podemos decir que desde que comenzó a regir la ordenanza, están respetando el rubro que tienen, y la capacidad, que eso antes era difícil”, afirmó el funcionario.

Durante el fin de semana se hicieron controles y hubo un par de locales multados. Informaron que las infracciones se debieron por correr las mesas y sillas de sus lugares para bailar. Esto no está permitido, la zona de baile ahora debe estar delimitada.

Sobre esto, empresarios señalaron que esto causa molestia a los clientes. “No podés estar persiguiéndolos para que no bailen”, concluyeron.