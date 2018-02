Massalin y Celasco golpeó duro a San Antonio

Massalin y Celasco dejó una gran humareda en Rosario de Lerma, al derrotar por 2 a 0 a Villa San Antonio, el máximo candidato y líder de la zona 6, en el partido correspondiente a la tercer fecha del Federal C.

El loro vallisto golpeó duro en casa y dio la nota de la jornada porque superó nada menos que al gran favorito para luchar el ascenso al Federal B.

La villa, en su peor versión, nunca le encontró la vuelta al partido, pese al mal estado del campo de juego por las intensas lluvias, se le hizo cuesta arriba.

San Antonio no tuvo la claridad para generar juego, ni tampoco aparecieron las individualidades que supieron marcar la diferencia en otras oportunidades.

La fecha pasada frente a La Merced dejó cierta preocupación, si bien ganó, no tuvo un buen desempeño colectivo.

Massalin dominó prácticamente todo partido y fue certero en el ataque, la primera que tuvo la mando a guardar, a los 18 minutos Leo Cruz, ex-Cachorros, abrió el marcador y comenzó a darle color a una tarde lluviosa.

El equipo de Martín Martos careció de peso ofensivo, cada vez que intentó vulnerar al local no logró imponer la experiencia de sus delanteros.

En el complemento el tramite no cambió demasiado, el loro vallisto no se desvió de su efectivo plan y continuó en la búsqueda del segundo, que llegó casi sobre el final por Ariel Pantoja.

Massalin y Celasco revivió con la victoria, se ubicó en segundo lugar y sueña con clasificar a la siguiente fase.

San Antonio, el gran candidato a luchar por el ascenso, deberá replantearse muchas cosas, está a tiempo de corregir errores que más adelante le podrían costar la punta y hasta la clasificación.

Massalin ganó y celebró su primera victoria

El resultado:

MASSALÍN 2 SAN ANTONIO 0

D. Flores M. Pegini

P. Casas F. Girón

C. Guanca L. Velázquez

S. Barrientos N. Esquiú

M. Sánchez F. Rojas

F. Páez M. Chiaraviglio

F. Guanca M. Campos

I. Korman E. Cáceres

E. Delgado L. Silveira

H. Fernández P. De Pauli

L. Cruz M. Vicedo



DT: D.Solaligue DT: M. Martos

Goles, PT: 18’ Leonardo Cruz (M). ST: 32’ Ariel Pantoja (MC).

Cambios, PT: 36’ P. Sandoval por S. Barrientos (M). ST: 19’ R. Villareal por M. Chiaraviglio (SA), 20’ D. Rodríguez por H. Fernández (M), 28’ A. Pantoja por I. Korman (M), 34’ J. Perillo por F. Rojas (SA), 46’ M. Navarro por L. Silveira (SA).

Jornada: 3° fecha - Zona 6

Estadio: Alejandro Massalin

Árbitro: Juan Ruiz