Carlos Berlocq: “Disfruto muchísimo jugar en mi país”

El tenista argentino Carlos Berlocq, uno de los preferidos del público en el Argentina Open, admitió ayer que disfruta muchísimo jugar en su país y expresó que tiene muchas expectativas para el certamen que se jugará desde hoy en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“Disfruto muchísimo jugar en mi país, ya sea el Argentina Open o cuando me toca hacerlo por la Copa Davis. Me hace bien el aliento del público, me transmite buena energía y trato de aprovecharlo al máximo”, reflexionó Berlocq, de 35 años, en una entrevista el día previo a su debut, que será hoy ante el español Guillermo García López.

El Gladiador recibió una invitación para jugar el ATP porteño, dado que su ranking es bajo (119) y no pudo ingresar directamente, algo que también la había sucedido el año pasado cuando trepó hasta las semifinales y perdió con el japonés Kei Nishikori.

“Se me vienen a la mente las dos semifinales que jugué acá, fueron experiencias buenas pese a que me quedé con a espina de no haber llegado a la final, Creo que estoy en un buen nivel pese a que mi ranking está lejos de lo que pretendo”, analizó Berlocq, quien atendió a Télam luego de haber peloteado durante una hora en una cancha auxiliar con el uruguayo Pablo Cuevas como oponente.

Berlocq, nacido en Chascomús, fue semifinalista por primera vez en 2015, cuando perdió con el español Rafael Nadal, luego campeón, y también estuvo entre los cuatro mejores del Argentina Open el año pasado.

Su debut será en esta jornada ante García López (69), un adversario con el que perdió las dos veces que se cruzaron en el circuito, en Estoril 2006 y Casablanca 2014.

“Nos conocemos muchísimo, hicimos una carrera pareja, muchas veces nos encontramos en los torneos y entrenamos juntos. Creo que dependerá mucho de cómo está cada uno mañana, somos bastante parecidos”, concluyó Charly Berlocq.