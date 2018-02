Riggio fue puro silencio y al “carnaval” lo puso Coleoni tras un partidazo

Víctor Alfredo Riggio se desmoralizó, como su equipo, luego del 3-3 parcial de Central Córdoba, mientras en paralelo era muy notoria la falta de respuestas de su equipo. A partir de ahí, el ferro santiagueño se agrandó y el Tano tampoco encontró desde afuera de la cancha las respuestas que no abundaban adentro.

Tras la derrota, el entrenador salteño comunicó que no iba a brindar la habitual conferencia de prensa esta vez, y que mantendría una reunión larga y tendida con el plantel adentro del vestuario.

Lo cierto es que el DT quedó preocupado por la producción, por los quince goles recibidos en quince minutos y se pudo presagiar el fuerte tenor de aquella charla puertas para adentro.

El que sí habló y con toda la alegría dibujada en la piel fue el técnico ganador, Gustavo Coleoni, quien no disimuló su felicidad en otra gesta triunfal en Salta, luego de una remontada memorable de su equipo tras perder por tres goles.

“Yo creo que candidatos a clasificar somos, por cómo se dio esto, por la levantada con Crucero, por las formas sobre todo. Después serán cinco finales más. Está todo muy parejo. Hoy podríamos haber perdido tranquilamente y estaríamos hablando de otra cosa. Pero vamos a pelear esta zona, si seguimos de esta manera, no nos la creemos, no nos agrandamos y seguimos siendo humildes, podemos pelear hasta el final. Dimos vuelta un partido contra un rival muy importante, de mucha jerarquía. Se dan los partidos así. Acá nadie tiene la fórmula ni la varita mágica, se dio así el partido y merecimos ganar”, expresó el estratega cordobés, que otra vez volvió a ser verdugo de Gimnasia.

“Dimos una muestra de carácter y de fútbol. Cualquier equipo que va perdiendo 3 a 0 se desestabiliza emocionalmente y comienza a jugar a otra cosa de lo que se trabajó. Esto no pasó acá. No perdimos la calma, seguimos apostando a nuestro juego, a juntar gente y a ser verticales por afuera. Tuvimos la suerte de terminar 3-2 el primer tiempo y nos calmamos. No dejamos de jugar a la pelota y pudimos hacer un gol más”, añadió el Sapito, para concluir tirándole flores al albo. “Pudimos dar vuelta un partido ante un rival de mucha jerarquía, con mucho fútbol y mucho carácter. No estábamos jugando mal, el rival me llegó tres veces y me hizo tres goles, a la pelota la tuvimos todo el partido nosotros, sin la verticalidad y la intensidad quizás, pero no estábamos para ir perdiendo 3 a 0 pese a que cometimos errores defensivos”, cerró.

El viaje más largo y una nueva baja

En un principio, la dirigencia de Gimnasia contemplaba seriamente la posibilidad de que el plantel se desplace por vía aérea hasta Buenos Aires, de cara al partido del próximo domingo con Defensores de Belgrano, por la tercera fecha. Sin embargo, la derrota con Central Córdoba en casa complicó el panorama del albo en el octogonal, por lo que es muy probable que el plantel millonario emprenda por tierra los tediosos 2800 kilómetros -ida y vuelta- que separan a Salta de Villa Ramallo.

Para este encuentro, Gimnasia suma una nueva baja, ya que el lateral derecho Jonathan Hereñú sumó su quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. No se descarta que Ivo Chaves, quien, junto a Luciano Herrera, le cambió un poco la cara al desorientado Gimnasia en el complemento ante los santiagueños, sea de la partida por primera vez desde el arranque para el choque con el granate.

Dos en la cima

Central Córdoba y Unión Sunchales fueron los únicos que acumularon puntaje perfecto en dos fechas de octogonal. El verde sunchalense goleó 4 a 0 a Sportivo Belgrano como local. Por otra parte, Sarmiento le ganó 1 a 0 el clásico chaqueño a For Ever y Crucero venció como local a Defensores, 2 a 1.



Los números de la segunda fecha

Zona B

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.

Unión (S) 2 2 0 0 6 0 6

C. Córdoba (SdE) 2 2 0 0 7 4 6

Crucero 2 1 0 1 3 3 3

Def. Belgrano 2 1 0 1 2 2 3

Sarmiento 2 1 0 1 1 2 3

Gimnasia 2 0 1 1 3 5 1

Sp. Belgrano 2 0 1 1 0 4 1

Chaco FE 2 0 0 2 0 2 0

Los resultados:

Unión Sunchales 4 - Sportivo Belgrano 0

M. Fernández, P.Gaitán (2), F. Carbal

Crucero del Norte 2 - Defensores de Belgrano 1

R. Tucker y R. Zamponi - J. Bonetto

Sarmiento de Resistencia 1 - Chaco For Ever 0

Luis Silba

la que viene (3° fecha)

Def. Belgrano vs. Gimnasia

Chaco FE vs. Crucero

C. Córdoba vs. Unión (S)

Sp. Belgrano vs. Sarmiento