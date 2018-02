Las hijas de Angelina Jolie, junto a los refugiados

El activismo y la lucha por los derechos humanos no son ajenos a la familia de Angelia Jolie. La actriz contó que esos son valores que les inculca a sus hijos, en especial a sus pequeñas.

“Les digo que lo que te diferencia de los demás es lo que estás dispuesta a hacer por los otros. Cualquiera se puede poner un vestido y maquillarse. Es tu mente lo que te define. Una vida de servicio es digna de ser vivida”, dijo la actriz en una entrevista a la revista Elle.

La actriz siempre alienta a sus hijas para que la acompañen a las misiones humanitarias alrededor del mundo. En enero pasado, dos de sus hijas, Zahara y Shiloh, le preguntaron si podían ir con ella a un campo de refugiados sirios en Jordania. “Mis hijas pasaron su día hablando y jugando con niños de su edad que fueron forzados a dejar sus casas, niños que tienen familiares asesinados o desaparecidos y que están traumados y enfermos. Pero al final del día siguen siendo niños, con las mismas esperanzas y derechos que tienen los niños de cualquier otra nación”.

En la entrevista, Jolie contó que era apolítica cuando era joven, pero se dio cuenta de que si quería tratar cuestiones como los derechos de las mujeres y los refugiados necesariamente tenía que involucrarse en la política. “Conocía a refugiadas sobrevivientes de violaciones sistemáticas, violaciones que se usaban como un arma. Pero no había arrestos. Eso me incentivó a trabajar con los gobiernos y legisladores porque al final seguimos tratando la violencia contra las mujeres como un crimen menor. Hay que cambiar el pensamiento además de las leyes. Todo cuenta, desde la manera en la que vivís tu vida hasta la solidaridad con otras mujeres alrededor del mundo”, explicó.