En Gimnasia aún están que explotan por el increíble 3-5 ante Central Córdoba

En la Vicente López y los alrededores aún están que explotan tras la dolorosa, inesperada e inentendible derrota con Central Córdoba de Santiago del Estero del pasado domingo en el Gigante del Norte, luego de ir goleando 3 a 0 con comodidad.

Hinchas, allegados, dirigentes y, casi con seguridad, aun el DT Víctor Riggio y sus jugadores, desde su silencio e introspección, siguen sin poder entender lo que pasó ni asimilar el golpe y la dura realidad. Realidad que habla de un equipo que se quedó absolutamente sin respuestas y sin reacción aún en el contexto de una parcial victoria holgada, un equipo al que le quemaba la pelota en los pies con tres goles de ventaja y que mostró una endeble respuesta ante un rival que, además, lo doblegó en sapiencia y jerarquía.

Juan Carlos Ibire, en diálogo con El Tribuno, también acusó el golpe y fue crítico.

“Fue un golpe muy duro, anoche no pude ni dormir. En tantos años de ver fútbol nunca me tocó ver una situación así, hasta el más pesimista se imaginaba un partido cerrado con el 3 a 0. La amargura fue tremenda. Sabía lo que es Central Córdoba como equipo y que podíamos ganar, perder o empatar. Pero en veinte minutos nos encontramos con el partido soñado y lo que pasó después no tuvo lógica. Fue durísimo para el hincha, para el que fue a la cancha, para los jugadores. Creí que no era el momento para hablar con ellos porque cualquier palabra hoy puede ser inoportuna”, manifestó el dirigente, para despacharse a renglón seguido: “Esto sigue, nosotros sabemos como dirigentes que esto tiene que seguir, el hincha está dolido y es entendible, incluso hasta después de lo que vio hay hinchas que pueden tomar la decisión de no ir más a la cancha y yo los entiendo. Tengo una gran preocupación porque si no revertimos esto ya caeremos en un pozo difícil de salir. Lo que más me preocupa es que aún ganando 3 a 0 el equipo perdió seguridad y confianza y estuvo nervioso, eso preocupa. Es lógico tirarse atrás, pero se tiró atrás por tirarse, no presionábamos. Arrancamos para comerlo crudo y cuando teníamos todas las armas para ganar en confianza, lucirnos y ponernos fuertes, nos caímos. Hace años que no experimentábamos ese estado de nervios, angustia y desazón”. Para Ibire, “se complican las chances en el octogonal. Este equipo tiene el domingo una prueba de carácter importante, tiene que sacar eso que tanto se pregona, que es un gran grupo”.

“Tenemos que ir a ganar, solo ganando el domingo seguiremos en carrera”, señaló.

Al final, concluyó diciendo que para ello “hay que digerir una semana dura, entrenar e irse a la casa, taparse los oídos, concentrarse en lo que viene y hacer el partido perfecto”.



Apoyo al Tano

Ibire contó que solo dialogó telefónicamente con el DT Víctor Riggio y que está “fuerte y con ganas de seguir. Lo del domingo nos paralizó a todos, no solo a él. En la semana hablaré con los jugadores, es momento de apoyar. Tengo que actuar como dirigente y no como hincha. Hay que hablar seriamente en forma constructiva, no hay que destruir”.



Defensores marcará el futuro

“El partido con Defensores de Belgrano será la gran prueba para que el equipo se fortalezca en todo sentido, el partido que puede marcar el futuro de Gimnasia en el torneo. Y si no ganamos nos quedará una hipotética posibilidad de luchar por un tercer puesto”, manifestó Ibire, trasladando la expectativa al choque que el albo tendrá en cinco días ante otro rival durísimo.

Periplo largo y en colectivo

Los altos precios de los vuelos y, también en gran parte el resultado del último domingo, influyeron en la decisión de que el plantel de Riggio recorra en micro y no en avión los 2.600 kilómetros del tedioso y extenso periplo a Villa Ramallo, para visitar el domingo a Defensores de Belgrano en territorio bonaerense. El plantel emprendería viaje el viernes a la casa del granate. Cabe recordar que Gimnasia es el equipo que más kilómetros recorrerá en el octogonal.