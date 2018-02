Barrionuevo se acerca al Gobierno y deja a Moyano sin respaldo para la marcha

Luis Barrionuevo desertó de la marcha convocada por Hugo Moyano para el 21 y envió señales de acercamiento al Gobierno. Lo hizo a través de su delegado en la CGT, el triunviro Carlos Acuña, quien ratificó el apoyo del sector a los reclamos del gremio de los camioneros y en el mismo acto comunicó que no participará de la protesta que su propio sector promovió en la cumbre de sindicalistas opositores organizada por Barrionuevo en Mar del Plata el 18 de enero, según publicó Ambito.com

Se trata de la principal baja sufrida por Moyano en la movilización pautada en la avenida 9 de Julio. Los más tempraneros en dar a conocer que no participarían fueron los "gordos" de los grandes gremios de servicios y los "independientes" con buen diálogo con el Gobierno. Les siguió Víctor Santa María, del gremio de encargados, a pesar de haber sido partícipe de la reunión de Consejo Directivo de la CGT en la que el camionero se hizo respaldar por una mayoría transitoria de dirigentes.

El eje en Camioneros

Así, la marcha contra Mauricio Macri tendrá como eje Camioneros y un grupo reducido de sindicatos de la CGT entre los que se cuenta la Asociación Bancaria, de Sergio Palazzo, y los siempre leales a Moyano. Por lo demás los respaldos serán por fuera de la estructura tradicional de la central obrera: estarán las dos CTA, de Hugo Yasky y Pablo Micheli, y movimientos sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Y también se prevé la adhesión de sectores políticos referenciados en Cristina de Kirchner, una de las excusas de las que se valió Acuña para bajarse de la convocatoria.

"Tenemos sectores políticos que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores que no corresponde que se politice. Le damos argumento al mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina y no es así", avisó ayer Acuña en diálogo con el programa Toma y Daca, por radio El Mundo. El mismo argumento había sido utilizado dos años atrás por Barrionuevo para bajarse a último momento de una protesta frente al monumento al trabajo, en el centro porteño, organizada entonces por todas las versiones en las que estaba dividida la CGT. En esa ocasión el gastronómico alegó que lo hacía por la presencia del "PJ residual".

La deserción, que se confirmará este miércoles en un encuentro que mantendrá la dirigencia de la ex CGT Azul y Blanca, con Barrionuevo como máxima figura, será un golpe político dañino para Moyano y los opositores pero no implicará una merma significativa de participantes. El sector del gastronómico no tiene por costumbre realizar aportes logísticos significativos en manifestaciones que no sean propias.

Acercamiento a Cambiemos

Tampoco resultó una acción sorpresiva para quienes hasta ayer eran aliados de Barrionuevo y menos para sus rivales o para el Gobierno. De hecho en la CGT circulaba desde mediados de semana la versión de que el gastronómico se había puesto en contacto con dirigentes y funcionarios de Cambiemos con los que mantiene diálogo frecuente, como Daniel Angelici o Gustavo Arribas, para ofrendarle al Gobierno la baja de Acuña e incluso la suya propia a cambio de retomar un vínculo que permanecía deteriorado desde agosto pasado, cuando tras una marcha de la central Macri del Ejecutivo a Ezequiel Sabor, entonces viceministro de Trabajo y de buena relación con el gastronómico y luego destinado a la embajada argentina en México.

La vuelta de tuerca en el plano sindical de Barrionuevo no parece disociada de la postura que exhibió hasta ahora su esposa, la diputada nacional Graciela Camaño, en contra de las negociaciones abiertas en el PJ para explorar una eventual unidad entre su sector, el Frente Renovador de Sergio Massa, el espacio de Florencio Randazzo y el de Cristina de Kirchner. En el Ejecutivo juran que no hubo promesa alguna al sindicalista para torcer su voluntad. Pero no descartan reanudar algún tipo de nexo en las instancias que necesariamente los pondrán en una misma mesa como la paritaria de hoteleros y gastronómicos o las negociaciones por los fondos de las obras sociales sindicales.