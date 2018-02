Los extremos mensajes entre Kim Cattrall y dos compañeras de “Sex and the City"

La mala relación que siempre se rumoreó que existía entre Cattrall y Parker quedó en evidencia con la respuesta que Kim le dio a su excompañera en la mítica serie de HBO, cuando ésta le envió sus condolencias tras la muerte de su hermano.

Catttrall anunció la muerte de su hermano, Christopher Cattrall, de 55 años, poco después de denunciar su desaparición y pedir ayuda en las redes sociales para encontrarlo.

Pese a sus diferencias y a haber hablado de ella dos días antes, Sarah Jessica Parker apoyó con un mensaje en Instagram a su ex compañera de reparto.

“Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos”, escribió la actriz que interpretó a Carrie Bradshaw en SATC en el post que Cattrall compartió en su cuenta de Instagram, dando a conocer la muerte de su hermano.

Lejos de dejar pasar el mensaje, Cattrall estalló y le dedicó otro posteo donde, además de llamarla “hipócrita” y “cruel”, le pedía que no la molestara más. “No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento @sarahjessicaparker”, expresó Kim. Además, Cattrall agregó un enlace de un artículo del New York Post titulado: “La cultura interna de las chicas malvadas destruyó ‘Sex and the City’“.

Cynthia Nixon, la actriz que interpretó a “Miranda” en la serie, también dejó sus condolencias en el mismo posteo. Sin embargo, Cattrall agradeció con mucho amor su mensaje.

“Hey Kim, qué terribles noticias. Siento escucharlas. Te envío amor. Abrazos”, escribió la pelirroja, con quien, irónicamente, era menos cercana dentro de la serie.

“Cinthya, escuchar tus palabras signifca mucho para mí. Gracias por comunicarte. Con amor, Kim”, fue la respuesta de la ex actriz de “Samantha”. Sin dudas, muy difrentes a la que le dio a “Carrie”.

Mientras el mundo Sex and the City se ve revolucionado por la guerra entre Kim y SJP, queda la duda de qué opinará Kristin Davis, la actriz que interpretó a la recatada Charlotte.