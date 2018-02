Mañeros, propuesta joven que asoma con serias intenciones

Como dice el dicho “el zorro pierde el pelo, pero no las mañas”. Así el grupo folclórico Mañeros, relacionando su nombre con la maña como una habilidad, nació en mayo del 2014, para empezar a transitar los escenarios y llegar al corazón de la gente a través de los medios de comunicación.

Esta propuesta bien salteña está integrada por: Bruno Aybar, Marcos Carrizo y Matías Kelly.

Con tan solo dos semanas de formación, el trío vocal empezó a recorrer distintos puntos de la provincia de Salta, abriéndose camino a un sueño que los llevaría a mostrar su repertorio en diferentes escenarios.

“Desde el inicio tuvimos muy buena aceptación de la gente, eso nos motivo a seguir apostando por este proyecto musical. Si bien el mimo es alentador para cualquier artista, el secreto está en el trabajo, la perseverancia y el esfuerzo. Para festejar el primer año de vida, hicimos un recordado recital en la Casa de la Cultura, estuvieron todas las personas que apoyan el sueño de Mañeros. Otra gran alegría significó el premio nacional Distinción Arco de Córdoba (2015 y 2016), que nos entregó OBC Producciones, que cada año distingue a las grandes promesas del folclore”, sostuvo Kelly.

De esta manera se amplió el espectro del conjunto salteño, que empezó a abrirse camino hacia otras provincias del territorio nacional.

“La verdad que el folclore salteño es bien recibido en cualquier punto del país, nuestros grandes maestros sembraron su sabiduría y nosotros recogemos los frutos, por eso debemos hacerlo de una manera muy profesional, con dedicación y mucho amor”, señaló Carrizo.

Y llegó el segundo aniversario del grupo..., había que “tirar la casa por la ventana”.

“Brindamos un show con duración de tres horas, en uno de los reductos con más historia de la ciudad salteña: Peña Gauchos de Güemes. Debido a que hubo entradas agotadas, se debió programar una segunda presentación”, dijo Aybar.

Las fronteras no fueron impedimento para esta prometedora agrupación “Bolivia nos abrió las puertas para llevar nuestra música. Por suerte las actuaciones se incrementaron en los últimos meses”, agregó Kelly.

Los jóvenes no tardaron en grabar su primer material discográfico titulado “Contigo”, que tuvo su lanzamiento a nivel nacional a través del sello Producciones Utopía.

“Parte del disco y otro abanico de canciones venimos presentando en los diferentes festivales de la temporada de verano. La placa la dimos a conocer el año pasado en la Casa de la Cultura, ya cuenta con el okey de nuestra gente”, acotó Aybar.

“Tanto el disco como el primer video clip, que lleva por nombre ‘Que no daría‘, se pueden encontrar en las redes sociales y en las diferentes plataformas digitales. Recientemente logro otra meta, presentamos ante el público y la prensa el segundo video clip, basado en el bolero reconocido ‘Historia de un amor‘. Gracias a Dios tuvo amplia repercusión”, añadió Carrizo.

Cuentan con músicos en bandoneón, charango, percusión, bajo, guitarras criollas, eléctrica, entre otros. El repertorio suma temas como: Chacarera de las piedras, Zambita del orejero, Historia de un amor, Que no daría, El Zorrito, y muchos más. También incluyen diferentes ritmos latinoamericanos que le aportan un toque especial a la propuesta musical del grupo Mañeros.