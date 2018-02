Para Garavano, Zaffaroni no debería seguir integrando la CIDH

"A este Gobierno nadie lo puede desestabilizar, la oposición está dividida y el sindicalismo no tiene fuerza. No deberían agitar fantasmas. No voy a renunciar a la CIDH porque cuando se plantea un caso contra Argentina me excluyo. Es una regla ética que seguimos todos los que formamos el tribunal", fue la respuesta del magistrado.

El ex juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni volvió a expresar sus deseos de que el gobierno de Mauricio Macri finalice antes de 2019, y en función de esos dichos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, consideró que el jurista representa "una visión antidemocrática", y estimó que "no debiera seguir" como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Si se van antes (por al actual Gobierno), vamos a tener menos deuda, vamos a podemos resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos lleva a una catástrofe social", señaló Zaffaroni, durante una entrevista televisiva con C5N.

Por su parte, el titular de Justicia, Germán Garavano, consideró que Zaffaroni "presenta una visión antidemocrática que los argentinos dejaron atrás", además de acusarlo de "insistir con posturas políticas dudosas. Desprestigia a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos. No debiera seguir siendo juez de la CIDH", subrayó en declaraciones al portal del diario Clarín.

Se reaviva así una polémica idéntica a la del mes pasado, y con los mismos protagonistas: Zaffaroni blanqueó entonces públicamente su aspiración a que Macri salga del poder en forma anticipada, y Garavano, en representación del Gobierno, reclamó al jurista que se fuera de la CIDH.

En cualquier caso, cuando todavía continuaban las repercusiones por aquella intervención de Zaffaroni, el ex integrante del máximo tribunal volvió a predecir que "esto no termina bien, nunca termina bien", al evaluar el plan económico aplicado por el oficialismo, que le dio pie para trazar un paralelismo con otros momentos de la historia argentina reciente.

"No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco, o vamos a tener un final parecido", agregó el catedrático.

En declaraciones radiales hechas esta tarde a FM Con Vos, Zaffaroni reiteró sus conceptos contra los lineamientos seguidos por el Ejecutivo y adelantó que no renunciará a su cargo en la CIDH. "A este Gobierno nadie lo puede desestabilizar, la oposición está dividida y el sindicalismo no tiene fuerza. No deberían agitar fantasmas. No voy a renunciar a la CIDH porque cuando se plantea un caso contra Argentina me excluyo. Es una regla ética que seguimos todos los que formamos el tribunal", subrayó.

Repudio de otros integrantes del oficialismo

En tanto, figuras políticas y dirigentes cercanos al oficialismo repudiaron los dichos de Zaffaroni a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

El diputado nacional por Cambiemos, Eduardo Amadeo, arremetió contra la figura del letrado por medio de un duro comentario publicado en su cuenta de Twitter, y sostuvo que si "quiere que Mauricio Macri se vaya antes, es porque quiere alquilar sus departamentos para que allí funcionen prostíbulos".

De esta forma se refirió a una antigua denuncia hecha contra Zaffaroni por la Asociación La Alameda, cuando aquel ocupaba un lugar como ministro de la Corte.

El entonces ministro de la máxima instancia del Poder Judicial había cedido a una inmobilaria el arrendamiento de unos departamentos que eran de su propiedad, en los cuales se ejerció la prostitución.

No obstante, Zaffaroni alegó por esos días desconocer las actividades que se llevaban a cabo en esas propiedades, y la causa se archivó.

En consonancia con las consideraciones de Garavano, el diputado oficialista Fernando Iglesias recordó que ya presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución para solicitar ante la CIDH la remoción de Zaffaroni como juez de ese tribunal internacional.

"La semana pasada, presenté una iniciativa para que Diputados solicite a la Corte Interamericana la remoción de Zaffaroni por inhabilidad moral, actuación partidista y declaraciones golpistas. Sigue abierto a la adhesión de diputados de todos los bloques", expresó Iglesias por medio de su cuenta de Twitter.

En tanto que su compañero de bancada, el legislador nacional de Cambiemos Waldo Wolff destacó "la coherencia" de Zaffaroni al promover "la interrupción del régimen democrático, habiendo sido juez de la Corte y actual de la CIDH, al igual que defendía delincuentes cuando debía condenarlos", caracterizando también al jurista como "un perverso".

"Zaffaroni quiere que lo denuncien. No hay que caer en su trampa. Quiere venderse como un perseguido político, cuando fue un juez de la dictadura que no pudo justificar sus ingresos, tenía prostíbulos y apañaba delincuentes. Una caricatura patética", subrayó el dirigente vinculado a la comunidad judía.



El jefe de bloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados bonaerense, Maximiliano Abad, acusó hoy al ex juez de la Corte, Eugenio (Raúl) Zaffaroni de "convertirse en el abanderado de la intolerancia" por su deseo de que el gobierno "se vaya antes porque esto termina como en el 2001".



"A Zaffaroni le cuesta mucho lograr el equilibrio institucional. Pasa de juez de la dictadura al abolicionismo, sin comprender que la democracia se aleja de los extremos. Hay personas que de grandes irradian sabiduría, y adultos mayores que en la vejez diseminan odio y frustración. Zaffaroni, tristemente, se ha convertido en un abanderado de la intolerancia", graficó el legislador.

En ese sentido, el ex integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi afirmó que Zaffaroni actúa "desestabilizando" al Gobierno "ante el silencio de la CIDH que ante el pedido de remoción de Usina de Justicia", una entidad formada por profesionales del derecho.

Asimismo, el fiscal de instrucción de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Romero conjeturó que Zaffaroni "está buscando desesperadamente ser denunciado, para presentarse ante sus adláteres como un "genio perseguido por brutos y profanos".

"Es decir, todos aquellos que no comprendemos los postulados de "Su Eminencia..", ironizó el funcionario judicial a través de un comentario posteado en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbon, que oficia como defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, defendió la trayectoria de Zaffaroni, al afirmar que existen "pocos juristas de su talla en el mundo".

"En lo jurídico comparado con el fútbol estaríamos discutiendo a Maradona. Argentino y Juez de la @CorteIDH se involucra en nuestro presente, dando su opinión. Discutible pero democrático, es libertad. Te Jode?", recalcó el letrado.